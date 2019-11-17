Мэр Благовещенска раскритиковала АКС за перебои с водоснабжением

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На прошедшем совещании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу водоснабжения в Благовещенске мэр раскритиковала АО «АКС» за перебои с подачей воды в дома горожан.

Валентина Калита подчеркнула, что в данной ситуации «Амурские коммунальные системы» сработали крайне неудовлетворительно, поскольку не было своевременно организовано информирование населения о предстоящих перебоях в водоснабжении, не было налажено взаимодействие с управляющими компаниями, управлением ЖКХ города, не был организован оперативно и подвоз воды.

Как доложил генеральный директор АКС Константин Куликовский, на текущий момент водозабор «Амурский» вышел на рабочие показатели, давление воды на выходе повышается, подача воды осуществляется в штатном режиме. В связи с чем гарантировал, что в течение 3 часов ситуация стабилизируется. Вода поступает во все многоквартирные дома и учреждения Благовещенска.

Как сообщает в Инстаграме городская администрация, мэр дала поручение ежечасно до 15:00 осуществлять мониторинг восстановления водоснабжения с учетом данных управляющих компаний. Управлению ГО и ЧС – провести тренировку, чтобы отработать алгоритм взаимодействия всех служб и ведомств по недопущению подобных ситуаций.

Подводя итоги совещания, Валентина Калита обратилась к АКС с требованием усилить работу по прогнозированию развития событий в связи с погодными и иными условиями, принимать превентивные меры для недопущения таких ситуаций.