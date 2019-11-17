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17ноября
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сегодня, 14:17 4

Мэр Благовещенска раскритиковала АКС за перебои с водоснабжением

Мэр Благовещенска раскритиковала АКС за перебои с водоснабжением
Фото: Амур.инфо

На прошедшем совещании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу водоснабжения в Благовещенске мэр раскритиковала АО «АКС» за перебои с подачей воды в дома горожан.

Валентина Калита подчеркнула, что в данной ситуации «Амурские коммунальные системы» сработали крайне неудовлетворительно, поскольку не было своевременно организовано информирование населения о предстоящих перебоях в водоснабжении, не было налажено взаимодействие с управляющими компаниями, управлением ЖКХ города, не был организован оперативно и подвоз воды.

Как доложил генеральный директор АКС Константин Куликовский, на текущий момент водозабор «Амурский» вышел на рабочие показатели, давление воды на выходе повышается, подача воды осуществляется в штатном режиме. В связи с чем гарантировал, что в течение 3 часов ситуация стабилизируется. Вода поступает во все многоквартирные дома и учреждения Благовещенска.

Как сообщает в Инстаграме городская администрация, мэр дала поручение ежечасно до 15:00 осуществлять мониторинг восстановления водоснабжения с учетом данных управляющих компаний. Управлению ГО и ЧС – провести тренировку, чтобы отработать алгоритм взаимодействия всех служб и ведомств по недопущению подобных ситуаций.

Подводя итоги совещания, Валентина Калита обратилась к АКС с требованием усилить работу по прогнозированию развития событий в связи с погодными и иными условиями, принимать превентивные меры для недопущения таких ситуаций.

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#городская власть #ЖКХ #нет воды

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Комментарии
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  • Жужжа

    Жужжа
    2 часа назад

    Опубликуйте договор с АКС на 49 лет!!!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Дела возбуждать будут? Хоть административка какая нибудь светит АО АКС или только пальчиком погрозили и все?

    А зима ещё даже не началась, какие ещё квэсты ждут горожан впереди?

  • Мой Господин 78-1

    Мой Господин 78-1
    2 часа назад

    Gorojanka

    Дела возбуждать будут? Хоть административка какая нибудь светит АО АКС или только пальчиком погрозили и все? А зима ещё даже не началась, какие ещё квэсты ждут горожан впереди?



    Квэсты только начались Горожанка

    Вот отслужат хрущевки 70 ых 80 ых свой век начнутся квэсты

  • leonidaska

    leonidaska
    1 час назад

    Gorojanka

    Дела возбуждать будут? Хоть административка какая нибудь светит АО АКС или только пальчиком погрозили и все? А зима ещё даже не началась, какие ещё квэсты ждут горожан впереди?



    Да Куликовский небось еще и обижен смертельно! Шутка сказать - стихию поборол, шугу остановил, Амур заставил встать... награждать впору, а ему пальчиком погрозили!

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