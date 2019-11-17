В соцсетях сообщают, что в благовещенских «Островах» орудовали воры (видео)
В социальных сетях появилась информация о происшествии в ТРЦ «Острова» в Благовещенске. Инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что там поздно вечером неизвестные, отогнув полог, украли мармелад на сумму 2 тысячи рублей.
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве рассказали, что сообщений по факту, указанному в публикации паблика, не поступало. Тем не менее, информация зарегистрирована, и полицейские проведут проверку.
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