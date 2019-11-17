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17ноября
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сегодня, 13:48 0

В соцсетях сообщают, что в благовещенских «Островах» орудовали воры (видео)

В соцсетях сообщают, что в благовещенских «Островах» орудовали воры (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация о происшествии в ТРЦ «Острова» в Благовещенске. Инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что там поздно вечером неизвестные, отогнув полог, украли мармелад на сумму 2 тысячи рублей.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве рассказали, что сообщений по факту, указанному в публикации паблика, не поступало. Тем не менее, информация зарегистрирована, и полицейские проведут проверку.

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#криминал #происшествия

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