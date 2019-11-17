В соцсетях сообщают, что в благовещенских «Островах» орудовали воры (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация о происшествии в ТРЦ «Острова» в Благовещенске. Инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что там поздно вечером неизвестные, отогнув полог, украли мармелад на сумму 2 тысячи рублей.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве рассказали, что сообщений по факту, указанному в публикации паблика, не поступало. Тем не менее, информация зарегистрирована, и полицейские проведут проверку. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Криминал. Благовещенск 🔞 (@kriminal.blg) 16 Ноя 2019 в 5:02 PST

Просмотров всего: 121

#криминал #происшествия

распечатать

Александр Авдеев