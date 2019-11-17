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17ноября
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Соцсети: в Благовещенске мужчина с ножом напал на молодых людей (видео)

Соцсети: в Благовещенске мужчина с ножом напал на молодых людей (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Благовещенске, которое случилось вечером 16 ноября. Инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что по адресу: улица Пушкина, 189/2, мужчина с ножом напал на молодых людей.

Из сообщения следует, что компания молодых людей – две девушки и один парень – вышла на улицу из магазина. К ним подошел нетрезвый мужчина.

«Мужчина около 30 лет предложил парню выпить с ним, но тот отказался. После чего мужчина начал нести что-то непонятное и упомянул ситуацию с колледжа, которая произошла недавно. Потом сказал: "Это вы довели парня, вас убить мало!". Сначала никто не понял, о чем он, и парень уточнил: "Вы о чем сейчас?". После чего мужчина сказал: "Сейчас..." и полез во внутренний карман куртки, откуда достал нож. Молодой человек успел быстро среагировать, столкнув мужчину с лестницы, последний упал и распорол себе щеку. После парень выбил нож из рук мужчины, а девушка подняла его и унесла в магазин», – пишет паблик.

Отмечается, что на место происшествия прибыла полиция, которая задержала нападавшего. Тот якобы попытался дать взятку, чтобы его отпустили домой.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что 16 ноября поступало сообщение по данному факту. Между гражданами произошел конфликт. По факту случившегося полицией проводится проверка.

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    19 минут назад

    О, началось, сейчас ещё различное алкобыдло "мстить" начнет всем подряд, кто им покажется способным довести.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    15 минут назад

    Друзьям и соратникам пострадавших в колледже сейчас самое время не отсвечивать, а они направо и налево интервью раздают, да переписки в ватсапах рассылают.

    Один везде кричит, что "чудом спасся, выпрыгнув из окна 3 этажа", хайп парняга видимо ловит, рассказывая, как был на волосок от смерти.

    Так вот рекомендация, дабы не встретится в темном переулке вот с таким вот "мстителем", лучше бы молчал.

  • OT

    OT
    12 минут назад

    Я-бы еще и наградил-бы тех, кто отобрал а по сути обезоружил подлеца (если конечно все так и было, как написано). Алкаши и прочий сброд только и дежурят возле магазинов так сказать ловят на "мормышку" лоха.

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