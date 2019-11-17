Соцсети: в Благовещенске мужчина с ножом напал на молодых людей (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Благовещенске, которое случилось вечером 16 ноября. Инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что по адресу: улица Пушкина, 189/2, мужчина с ножом напал на молодых людей.

Из сообщения следует, что компания молодых людей – две девушки и один парень – вышла на улицу из магазина. К ним подошел нетрезвый мужчина.

«Мужчина около 30 лет предложил парню выпить с ним, но тот отказался. После чего мужчина начал нести что-то непонятное и упомянул ситуацию с колледжа, которая произошла недавно. Потом сказал: "Это вы довели парня, вас убить мало!". Сначала никто не понял, о чем он, и парень уточнил: "Вы о чем сейчас?". После чего мужчина сказал: "Сейчас..." и полез во внутренний карман куртки, откуда достал нож. Молодой человек успел быстро среагировать, столкнув мужчину с лестницы, последний упал и распорол себе щеку. После парень выбил нож из рук мужчины, а девушка подняла его и унесла в магазин», – пишет паблик.

Отмечается, что на место происшествия прибыла полиция, которая задержала нападавшего. Тот якобы попытался дать взятку, чтобы его отпустили домой.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что 16 ноября поступало сообщение по данному факту. Между гражданами произошел конфликт. По факту случившегося полицией проводится проверка.