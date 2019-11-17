Амурчане стали победителями соревнований по борьбе в Хабаровске

В Хабаровске прошел открытый кубок Дальневосточной государственной академии физической культуры по спортивной борьбе. В соревнованиях приняли участие борцы как вольного стиля, так и греко-римского, среди которых были амурчане.

Бросалась фишка, которая определяла, по какому стилю борьбы начнется схватка, а второй период (если борьба продолжалась) шел по второму виду борьбы.

Чемпионами турнира стали двое амурчан: Даниил Веденчук и Дмитрий Данилкин, представители СК «Машина», сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.