Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:07 0

Амурчане стали победителями соревнований по борьбе в Хабаровске

Амурчане стали победителями соревнований по борьбе в Хабаровске

В Хабаровске прошел открытый кубок Дальневосточной государственной академии физической культуры по спортивной борьбе. В соревнованиях приняли участие борцы как вольного стиля, так и греко-римского, среди которых были амурчане.

Бросалась фишка, которая определяла, по какому стилю борьбы начнется схватка, а второй период (если борьба продолжалась) шел по второму виду борьбы.

Чемпионами турнира стали двое амурчан: Даниил Веденчук и Дмитрий Данилкин, представители СК «Машина», сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Просмотров всего: 126

#Дальний Восток #спорт

распечатать


Спорт

Амурские ушуисты стали победителями соревнований в Москве
Общество 5

Хозяина кота Виктора предложили номинировать на премию «Звезда Дальнего Востока»
Происшествия

Житель острова Русский приспособил военную «заброшку» под трепанговый цех
Спорт 1

В 2020 году в Приамурье капитально отремонтируют 4 стадиона
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь