Талантливый пенсионер из Маркова вновь готовит открытку на льду

Талантливый пенсионер Валерий Мельников из села Марково Благовещенского района снова готовит подарок амурчанам к Новому году. Он делает новую открытку на льду реки Хомутины. На это обратили внимание жители Приамурья.

Необычные новогодние открытки Валерий Константинович создает все последние годы. Для своих снежных картин амурчанин выбирает образы снеговиков, елок, животных, обязательно используя фразу «С Новым годом!». А в 2018 году он сделал открытку и к 8 Марта.

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#Новый год #праздники

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Александр Авдеев