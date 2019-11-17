В Благовещенске задержан подозреваемый в кражах аккумуляторных батарей с автомобилей

В Благовещенске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в кражах аккумуляторных батарей с автомобилей. Сейчас он помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от руководителя одной из организаций Благовещенска о похищении аккумуляторных батарей с автомобилей. Стражи порядка, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух граждан, которые несли аккумуляторные батареи. Мужчины пояснили, что батареи им передал знакомый. Граждан доставили в отдел полиции для разбирательств. Сотрудники установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, его задержали.

Предварительно установлено, что в течение нескольких недель гражданин в ночное время проникал на территорию складских помещений, где со стоящих во дворе автомобилей снимал аккумуляторные батареи. В дальнейшем их реализовывал, а деньги тратил на собственные нужды.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. Ущерб превысил 55 тысяч рублей. Часть похищенного имущества оперативники вернули владельцу.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В настоящий момент полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.