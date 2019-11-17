Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 0

В Благовещенске задержан подозреваемый в кражах аккумуляторных батарей с автомобилей

В Благовещенске задержан подозреваемый в кражах аккумуляторных батарей с автомобилей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в кражах аккумуляторных батарей с автомобилей. Сейчас он помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от руководителя одной из организаций Благовещенска о похищении аккумуляторных батарей с автомобилей. Стражи порядка, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух граждан, которые несли аккумуляторные батареи. Мужчины пояснили, что батареи им передал знакомый. Граждан доставили в отдел полиции для разбирательств. Сотрудники установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, его задержали.

Предварительно установлено, что в течение нескольких недель гражданин в ночное время проникал на территорию складских помещений, где со стоящих во дворе автомобилей снимал аккумуляторные батареи. В дальнейшем их реализовывал, а деньги тратил на собственные нужды.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. Ущерб превысил 55 тысяч рублей. Часть похищенного имущества оперативники вернули владельцу.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В настоящий момент полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 204

#криминал #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В соцсетях сообщают, что в благовещенских «Островах» орудовали воры (видео)
Происшествия 3

Соцсети: в Благовещенске мужчина с ножом напал на молодых людей (видео)
Происшествия 3

В Благовещенске автомобиль оказался на боку (фото)
Происшествия

Пропавший в Тынде мужчина найден

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь