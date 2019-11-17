Мэр Благовещенска собрала совещание по ситуации с водоснабжением

Фото: Амур.инфо

Утром 17 ноября мэр Благовещенска Валентина Калита собрала совещание, в котором приняли участие представители АО «Амурские коммунальные системы», управляющих компаний города. Калита поставила четкие задачи по организации обеспечения питьевой водой жилых домов и социальных объектов.

По докладу технического директора АО «АКС» Валерия Балика, городские водозаборы технически исправны, тем не менее в условиях низкого уровня воды в Амуре и прохождения ледостава ситуация остается сложной. Предпринятые меры по плановому отключению крупных повысительных насосных станций не привели к ожидаемому результату.

Валентина Калита поставила задачу организовать подвоз воды к многоквартирным домам с учетом корректировки поступивших вчера и сегодня заявок, а также увеличить количество водовозных машин.

При этом подходить к вопросу необходимо максимально взвешенно, поскольку в Благовещенске всего более 1 100 многоквартирных домов: в каких-то домах вода есть, в каких-то перебои с водоснабжением на верхних этажах, а какие-то дома полностью без воды, сообщает в Инстаграме городская администрация.

«Необходимо актуализировать графики совместно с управляющими компаниями, чтобы подвоз воды осуществлялся в первую очередь к тем домам, где в этом существует наибольшая необходимость», – подчеркнула Валентина Сергеевна.

На контроль поставлено обеспечение питьевой водой социальных учреждений города.

После совещания мэр выехала на водозабор «Амурский».