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17ноября
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Мэр Благовещенска собрала совещание по ситуации с водоснабжением

Мэр Благовещенска собрала совещание по ситуации с водоснабжением
Фото: Амур.инфо

Утром 17 ноября мэр Благовещенска Валентина Калита собрала совещание, в котором приняли участие представители АО «Амурские коммунальные системы», управляющих компаний города. Калита поставила четкие задачи по организации обеспечения питьевой водой жилых домов и социальных объектов.

По докладу технического директора АО «АКС» Валерия Балика, городские водозаборы технически исправны, тем не менее в условиях низкого уровня воды в Амуре и прохождения ледостава ситуация остается сложной. Предпринятые меры по плановому отключению крупных повысительных насосных станций не привели к ожидаемому результату.

Валентина Калита поставила задачу организовать подвоз воды к многоквартирным домам с учетом корректировки поступивших вчера и сегодня заявок, а также увеличить количество водовозных машин.

При этом подходить к вопросу необходимо максимально взвешенно, поскольку в Благовещенске всего более 1 100 многоквартирных домов: в каких-то домах вода есть, в каких-то перебои с водоснабжением на верхних этажах, а какие-то дома полностью без воды, сообщает в Инстаграме городская администрация.

«Необходимо актуализировать графики совместно с управляющими компаниями, чтобы подвоз воды осуществлялся в первую очередь к тем домам, где в этом существует наибольшая необходимость», – подчеркнула Валентина Сергеевна.

На контроль поставлено обеспечение питьевой водой социальных учреждений города.

После совещания мэр выехала на водозабор «Амурский».

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#ЖКХ #нет воды

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Комментарии
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  • invv

    invv
    2 часа назад

    С добрым утром!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Ну, то есть, раньше Амур не замерзал, и раньше его уровень не падал низко, так??? Но только почему-то вода всегда была. Что за лажа нам тут преподносится?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Проснулась

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Сейчас все дадут! Мэр взяла бразды правления в свои руки! А то разбаловались без ее ока, понимаешь...

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну да-у нас не дай Бог половину населения помрет мы планерку проведем и отчитаемся о том, что планерку провели

  • leonidaska

    leonidaska
    1 час назад

    Агамемнон

    Сейчас все дадут! Мэр взяла бразды правления в свои руки! А то разбаловались без ее ока, понимаешь...



    Отдохнула в суботу, отоспалась после тяжелой трудовой недели, а вот в воскресенье энергично взялась за дело. Шутка сказать - законным воскресным отдыхом пожертвовала!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Сколько в городе всего "водовозок" - сколько ШТУК? Все исправны? Все отвечают требованиям Санитарных условий? Когда "водовозки" последний раз чистили (от ржавчины, слизи, гнили, микробов, вирусов...), когда они проходили проверку Санитарной инспекции? Документальный допуск всех цистерн имеется, жильцы могут требовать у водителей документ на безопасный допуск "водовозок" к перевозке воды для людей? Откуда в цистерны будет заливаться вода, насколько вода качественная? Кто проверял последний раз источник, откуда будет набираться вода в цистерны и разводиться по домам?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Валя как Вова, хрен сгонишь.

    А пора уже... Доколе?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Валька, ну правда ‐ пора.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Tуман

    Валя как Вова, хрен сгонишь.

    А пора уже... Доколе?



    Как все положенные муниципальные надбавки к пенсии досидит, так и освободит место...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Серёга, да она уже всё отсидела.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Меня, как потребителя услуг АКС, исправно оплачивающего квитанции, не волнуют (и не должны волновать) их проблемы и трудности.

    Мне не интересны их сказки и отмазки про шугу, низкий уровень Амура - деньги стрижете? Будьте любезны обеспечивать бесперебойную работу всех систем, это ваша головная боль!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут. (Ю.Никулин)

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    Нам нужен в стране Сталин - 2.

    Если его не будет, то мы все скоро .... .

    П.С. Каждый год на коммуналку повышают тарифы, а жить становится всё хуже и хуже.

  • домовенок

    домовенок
    44 минуты назад

    Туман, а вы считаете, что мой коммент - месть АКС?

  • Щуп

    Щуп
    40 минут назад

    На кнтемирова 7 дали воду) Запасемся впрок

  • OT

    OT
    37 минут назад

    А какая готовность к уборочной страде "комбайнов" перед обещающимся циклоном?

  • Myxira

    Myxira
    31 минута назад

    Вероника Н.

    Сколько в городе всего "водовозок" - сколько ШТУК? Все исправны? Все отвечают требованиям Санитарных условий? Когда "водовозки" последний раз чистили (от ржавчины, слизи, гнили, микробов, вирусов...)



    19 января 2019 года.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    16 минут назад

    из статьи "Калита поставила четкие задачи." Это уже даже не смешно )))))

  • не люблю

    не люблю
    28 секунд назад

    она же учительница , вот только и умеет задачи ставить, а что такое заниматься хозяйственной частью города ( прямые обязанности мэра) это чуждо

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