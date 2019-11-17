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17ноября
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сегодня, 11:40 2

Жильцы многоэтажек в Благовещенске запасаются водой в подвалах

Жильцы многоэтажек в Благовещенске запасаются водой в подвалах

В Благовещенске специалисты обещают жителям, что скоро в их дома вернется полноценное водоснабжение. Пока же к горожанам, оставшимся без воды, направляют водовозки. Один из благовещенцев рассказал о необычном опыте, связанном с получением воды.

«Есть же еще в многоквартирных домах подвалы. Можно спуститься в подвал, открыть кран, и там течет вода. Я так сделал. Я сам живу на верхнем этаже – спустился, открыл, набрал», – поведал мужчина, проживающий по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/3.

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#ЖКХ #нет воды

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Комментарии
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  • тт

    тт
    1 час назад

    И за эту воду заплатят все жильцы, как общедомой расход, молодец, находчивый благовещенец

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Главное вода есть!!!

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