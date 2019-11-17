Жильцы многоэтажек в Благовещенске запасаются водой в подвалах

«Есть же еще в многоквартирных домах подвалы. Можно спуститься в подвал, открыть кран, и там течет вода. Я так сделал. Я сам живу на верхнем этаже – спустился, открыл, набрал», – поведал мужчина, проживающий по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/3.