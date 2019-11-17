Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:17 11

АКС: водоснабжение в дома благовещенцев скоро должно вернуться

АКС: водоснабжение в дома благовещенцев скоро должно вернуться
Фото: pixabay.com

В скором времени водоснабжение должно вернуться в дома жителей Благовещенска. Это следует из видеоролика, обнародованного пресс-службой «Амурских коммунальных систем».

«Уважаемые благовещенцы! Есть позитивный момент. Амур встал. Есть, конечно, еще полынья, но нам она уже не является проблемой. То есть в ближайшее время начнет заполняться сеть благовещенская, и водоснабжение начнет возвращаться в городские дома», – рассказывают в видеоролике.

«Начинаем наполнять водоразборную сеть городскую. Ожидаем подъем давления в сети в течении 4 часов», – добавили в пресс-службе АКС.

Как сообщало Амур.инфо, утром 16 ноября жители Благовещенска отметили заметное снижение напора воды. В некоторых квартирах, особенно на верхних этажах, воды не стало. В «Амурских коммунальных системах» рассказали, что отключения водоснабжения не было. Виной всему шуга – льдинки в воде, превращающие ее в ледяную кашу. Давление в сети снижено, поэтому дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется.

Просмотров всего: 1098

#ЖКХ #нет воды

распечатать


Общество 1

АКС: в центр Благовещенска вернулось водоснабжение

Власть 19

Мэр Благовещенска собрала совещание по ситуации с водоснабжением

Общество 2

Жильцы многоэтажек в Благовещенске запасаются водой в подвалах
Общество 4

Благовещенцы жалуются на отсутствие не только воды, но и отопления
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Нет, если он встал - конечно, это позитив :)

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Фраза "в ближайшие дни" просто умиляет.

  • Лесник28

    Лесник28
    2 часа назад

    За сутки встал, как по заказу)))

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Так ведь прокуратура проверку начала, вот и встал. Куды ж денешься от прокурорской проверки.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    +1000

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Умиляет позиция этой ИМПЕРИИ под названием АКС

    Вам дали в упрвление (чтобы ВЫ получали СЕБЕ доходы) соответсвующие сети, в том числе водоканал, который в свое время был муниципальным предприятием и со всеми вопросами справлялся вне зависимости от уровня реки и шуги.

    Вы, путем своих реорганизаций просто УБИЛИ это предприятие сделав структурное подразделение своего структурного подразделения РКС.

    Что хза ЭТИ годы было сделано вами для модернизации водозабора и систем водоснабжения в целом?

    чтобы когда уровень реки падает и идет шуга мы не жили как в средневековье и не ждали пока "река встанет"-это ж надо на ТАКОМ уровне содержать сети и соответсвующие объекты.

    Зато когда ВЫ собираете долги населения(которые еще надо проверить как они формируются, нет ли там приписок по ОДН, нет ли там неправильных начислений), вы рассылаете населения по поводу и без повода телефонные уведомления с угрозами об отключении когда даже еще и период выставления счетов не прошел-вы ЭТО умеете.

    также как и умеете выдавать всякого рода техзадания тем или иным объектам строительства вешая ВСЮ модернизацию на строительные компании-правильно зачем свои бабки тратить.

    Вы, при молчаливым попустительстве местных и региональных властей с ИХ министрами ЖКХ-умудрились сети взять себе на баланс ликвидные, выгодные для обслуживания а вот НЕЛИКВИД повесить в качестве бесхоза-опать таки потому как власти ПРОФУКАЛИ ЭТИ мменты

    Вы стрижете БАБКИ по поводу и без-одни БДК чего стоят непонятно как вами начисляемые

    А теперь ЖДЕТЕ пока река встанет

    Где все те БАБКИ которые вы непонятно в какие офшоры направляете по итогу и поечму вы не чешетесь даже в таких вопросах как МАССОВОЕ обеспечение водой населения.

    Ну и где наши депутаты, гщде власть, где прокуратура?

    Че молчим-не хватает ума, воли или желания провести аудит всего ЭТОГО бардака?

    Ну правильно-это вам не мелкий бизнес морщить-тут яйца нужны и навыки

  • leonidaska

    leonidaska
    1 час назад

    Зато теперь будет объявлено: благодаря умелым действиям АКС и при мудром руководстве (имярек) удалось заставить Амур встать. Останется только раздать награды...

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Да не хватает яиц даже нормально на планерке в стойло поставитзадают вопрос Валере балике-что мол случилось а он мычит

    а что ему делать

    так у вас целое управление ЖКХ есть-берите прокуратуру и устанавливайте причины

    это же бред валить все на шугу

    ну модернизируйте систему водоснабжения бабок то сколько с города ИМЕЕТЕ?

    совсем уже на все положили а наши власти все мычат

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Полностью поддерживаю позицию Альтера.

    Добавлю, что очень часто при начислении в квитанциях бывают ошибки в расчетах, и почему-то всегда в пользу начисляющей организации.

    Считаю, что назрела необходимость вернуть все в исходные позиции - сделать водоканал муниципальным, энергосети тоже.

    Хватит терпеть издевательства, не справляетесь - на выход!!

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    Альтер

    Умиляет позиция этой ИМПЕРИИ под названием АКС Вам дали в упрвление (чтобы ВЫ получали СЕБЕ доходы) соответсвующие сети, в том числе водоканал, который в свое время был муниципальным предприятием и со всеми вопросами справлялся вне зависимости от уровня реки и шуги. Вы, путем своих реорганизаций просто УБИЛИ это предприятие сделав структурное подразделение своего структурного подразделения РКС. Что хза ЭТИ годы было сделано вами для модернизации водозабора и систем водоснабжения в целом? чтобы когда уровень реки падает и идет шуга мы не жили как в средневековье и не ждали пока "река встанет"-это ж надо на ТАКОМ уровне содержать сети и соответсвующие объекты. Зато когда ВЫ собираете долги населения(которые еще надо проверить как они формируются, нет ли там приписок по ОДН, нет ли там неправильных начислений), вы рассылаете населения по поводу и без повода телефонные уведомления с угрозами об отключении когда даже еще и период выставления счетов не прошел-вы ЭТО умеете. также как и умеете выдавать всякого рода техзадания тем или иным объектам строительства вешая ВСЮ модернизацию на строительные компании-правильно зачем свои бабки тратить. Вы, при молчаливым попустительстве местных и региональных властей с ИХ министрами ЖКХ-умудрились сети взять себе на баланс ликвидные, выгодные для обслуживания а вот НЕЛИКВИД повесить в качестве бесхоза-опать таки потому как власти ПРОФУКАЛИ ЭТИ мменты Вы стрижете БАБКИ по поводу и без-одни БДК чего стоят непонятно как вами начисляемые А теперь ЖДЕТЕ пока река встанет Где все те БАБКИ которые вы непонятно в какие офшоры направляете по итогу и поечму вы не чешетесь даже в таких вопросах как МАССОВОЕ обеспечение водой населения. Ну и где наши депутаты, гщде власть, где прокуратура? Че молчим-не хватает ума, воли или желания провести аудит всего ЭТОГО бардака? Ну правильно-это вам не мелкий бизнес морщить-тут яйца нужны и навыки



    Нужны уголовные дела, тогда будет толк.

    Скоро будут выборы мы вам всё вспомним: пенсионную реформу, НДС 20 % и за бардак в городе.

  • Myxira

    Myxira
    34 минуты назад

    домовенок

    Полностью поддерживаю позицию Альтера.

    Добавлю, что очень часто при начислении в квитанциях бывают ошибки в расчетах, и почему-то всегда в пользу начисляющей организации.

    Считаю, что назрела необходимость вернуть все в исходные позиции - сделать водоканал муниципальным, энергосети тоже.

    Хватит терпеть издевательства, не справляетесь - на выход!!



    Тоже считаю, что подобная ситуация - веский повод расторгнуть договор с АКС. Хотя... аварийных ситуаций уже была тьма: только вспомнить прошлогоднее массовое отключение домов от тепла в зимнее время, но воз и ныне там.

    Коль уж прокуратура, как тут пишут, возбудилась по многочисленным жалобам жителей - видимо, нас иногда слышат , может жителям стоит выдвинуть требование о расторжении договора с АКС?

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь