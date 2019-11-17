АКС: водоснабжение в дома благовещенцев скоро должно вернуться

В скором времени водоснабжение должно вернуться в дома жителей Благовещенска. Это следует из видеоролика, обнародованного пресс-службой «Амурских коммунальных систем».

«Уважаемые благовещенцы! Есть позитивный момент. Амур встал. Есть, конечно, еще полынья, но нам она уже не является проблемой. То есть в ближайшее время начнет заполняться сеть благовещенская, и водоснабжение начнет возвращаться в городские дома», – рассказывают в видеоролике.

«Начинаем наполнять водоразборную сеть городскую. Ожидаем подъем давления в сети в течении 4 часов», – добавили в пресс-службе АКС.

Как сообщало Амур.инфо, утром 16 ноября жители Благовещенска отметили заметное снижение напора воды. В некоторых квартирах, особенно на верхних этажах, воды не стало. В «Амурских коммунальных системах» рассказали, что отключения водоснабжения не было. Виной всему шуга – льдинки в воде, превращающие ее в ледяную кашу. Давление в сети снижено, поэтому дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется.