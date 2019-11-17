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17ноября
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сегодня, 10:57 0

В Благовещенске автомобиль оказался на боку (фото)

В Благовещенске автомобиль оказался на боку (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

Утром 17 ноября в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, которое произошло в Благовещенске. Автомобиль перевернулся и оказался на боку.

Фото: instagram.com/blag_dtp

Одни инстаграм-паблики указывают, что авария произошла на пересечении улиц Тенистой и Богдана Хмельницкого. По сведениям других, это перекресток Тенистой и Калинина. Информации о возможных пострадавших пока нет, но на части фото видно, что на месте ДТП работали медики.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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