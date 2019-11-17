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17ноября
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сегодня, 10:34 3

В Амурскую область прибыла главная икона ВДВ и ВКС России

В Амурскую область прибыла главная икона ВДВ и ВКС России

В Амурскую область прибыла православная святыня – главная икона Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России пророка Божия Илии. В церемонии встречи приняли участие военнослужащие соединения Дальней авиации ВКС РФ.

Икона была доставлена в храм святителя Иннокентия Московского поселка Серышево, где пробудет несколько дней. В храме состоялся молебен, в котором приняли участие военнослужащие гарнизона, их семьи, а также православные верующие Приамурья.

Все желающие смогут поклониться православной святыне в часы работы храма, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне святыню провозят по воинским частям ВКС и ВДВ, дислоцированных на территории ВВО.

Фото: structure.mil.ru

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#военные #религия

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Комментарии
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  • Лаконика

    Лаконика
    23 минуты назад

    а у Росгвардии какой святой?

  • ay

    ay
    18 минут назад

    Интересно, Василий Маргелов сильно бы плевался расскажи кто ему, что в ВДВ будут иконам кланяться?

  • DrDimon

    DrDimon
    6 минут назад

    ay

    Интересно, Василий Маргелов сильно бы плевался расскажи кто ему, что в ВДВ будут иконам кланяться?



    Ну, мужик был нрава крутого, царствие ему небесное.

    Плеваться-то вряд ли, нерационально, а вот попА за бороду и пинком за борт Ан-12 вместе с иконой, пожалуй мог бы...

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