В Амурскую область прибыла главная икона ВДВ и ВКС России

В Амурскую область прибыла православная святыня – главная икона Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России пророка Божия Илии. В церемонии встречи приняли участие военнослужащие соединения Дальней авиации ВКС РФ.

Икона была доставлена в храм святителя Иннокентия Московского поселка Серышево, где пробудет несколько дней. В храме состоялся молебен, в котором приняли участие военнослужащие гарнизона, их семьи, а также православные верующие Приамурья.

Все желающие смогут поклониться православной святыне в часы работы храма, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне святыню провозят по воинским частям ВКС и ВДВ, дислоцированных на территории ВВО.

Фото: structure.mil.ru