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17ноября
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сегодня, 10:25 0

В Благовещенске готовятся к приходу циклона

В Благовещенске готовятся к приходу циклона
Фото: Амур.инфо

Дорожники Благовещенска готовятся к приходу циклона. Информация об этом появилась в Инстаграме мэрии.

«В ночь с 17 на 18 ноября выйти на улично-дорожную сеть Благовещенска готовы 18 единиц спецтехники МКП ГСТК, в том числе подметально-уборочные машины, трактора, погрузчики, рабочие будут трудиться на очистке автобусных остановок. Заготовлен противогололедный материал: 2 тысячи тонн отсева и порядка 20 тонн технической соли», – говорится в сообщении городских властей.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Амурской области ждут активный южный циклон, который принесет сильные снегопады.

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#погода

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