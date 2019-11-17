В Благовещенске готовятся к приходу циклона

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Дорожники Благовещенска готовятся к приходу циклона. Информация об этом появилась в Инстаграме мэрии.

«В ночь с 17 на 18 ноября выйти на улично-дорожную сеть Благовещенска готовы 18 единиц спецтехники МКП ГСТК, в том числе подметально-уборочные машины, трактора, погрузчики, рабочие будут трудиться на очистке автобусных остановок. Заготовлен противогололедный материал: 2 тысячи тонн отсева и порядка 20 тонн технической соли», – говорится в сообщении городских властей.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Амурской области ждут активный южный циклон, который принесет сильные снегопады.