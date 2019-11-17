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17ноября
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сегодня, 09:47 5

Благовещенцы жалуются на отсутствие не только воды, но и отопления

Благовещенцы жалуются на отсутствие не только воды, но и отопления
Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» продолжают поступать многочисленные жалобы от жителей Благовещенска на отсутствие водоснабжения. Теперь к этому добавились жалобы на отсутствие отопления.

Сообщается, что тепла нет по меньшей мере по двум адресам: Игнатьевское шоссе, 14/3; Игнатьевское шоссе, 17. «Что делать? Управляйка трубки не берет, водоканал тоже», – сетуют горожане.

В администрации Благовещенска агентству сообщили, что в доме 14/3 на Игнатьевском шоссе возникла внутридомовая проблема. На месте уже должны работать специалисты. По второму адресу: Игнатьевское шоссе, 17, информации пока нет. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Амурских коммунальных систем».

Ранее сообщалось, что прокуратура Амурской области начала проверку из-за массовых жалоб на отсутствие воды в Благовещенске.

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#ЖКХ

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Из-за массовых жалоб на отсутствие воды прокуратура Амурской области начала проверку

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Благовещенцы массово жалуются на отключение воды
Комментарии
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  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    А где благодарность бизнесу? Который всю страну заново отстроил по словам рыжего ублюдка Чубайса? Живите в этой новой стране и голосуйте за Едро, не жалуйтесь! Ведь это именно вы даже в гор думу понавыбирали этих блюдолизов которые прилипли туда где корма больше! Похер им на вас и на все

  • тт

    тт
    1 час назад

    И это зима ещё не началась...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Электричество осталось отключить и дать комментарий "проявить терпение и нихт волноваться"

  • invv

    invv
    1 час назад

    Gorojanka , сегодня, 10:08

    Электричество осталось отключить и дать комментарий "проявить терпение и нихт волноваться"

    Не подсказывайте!

  • Йоко Он

    Йоко Он
    1 час назад

    скоро в микрорайоне выборы-голосуйте за ЕР!!!

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