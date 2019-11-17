Благовещенцы жалуются на отсутствие не только воды, но и отопления

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В редакцию ИА «Амур.инфо» продолжают поступать многочисленные жалобы от жителей Благовещенска на отсутствие водоснабжения. Теперь к этому добавились жалобы на отсутствие отопления.

Сообщается, что тепла нет по меньшей мере по двум адресам: Игнатьевское шоссе, 14/3; Игнатьевское шоссе, 17. «Что делать? Управляйка трубки не берет, водоканал тоже», – сетуют горожане.

В администрации Благовещенска агентству сообщили, что в доме 14/3 на Игнатьевском шоссе возникла внутридомовая проблема. На месте уже должны работать специалисты. По второму адресу: Игнатьевское шоссе, 17, информации пока нет. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Амурских коммунальных систем».

Ранее сообщалось, что прокуратура Амурской области начала проверку из-за массовых жалоб на отсутствие воды в Благовещенске.