Амурские ушуисты стали победителями соревнований в Москве

Фото: instagram.com/minsport28

С 11 по 15 ноября в Москве проходили Кубок России по ушу-саньда и Всероссийский турнир по ушу (дисциплины – таолу, кунгфу, саньда). В соревнованиях приняли участие 712 спортсменов из 36 регионов России. Сборная команда Амурской области показала хороший результат.

Так, Анастасия Сячина и Ильдар Салихзянов (оба из Благовещенска) стали чемпионами Кубка России по ушу-саньда. Анастасия Грудинина, Алексей Петров (оба из Благовещенска) и Захар Захарцов (село Толстовка) стали победителями Всероссийского турнира по ушу.

В общей сложности в копилке амурских спортсменов 5 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области.