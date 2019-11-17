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17ноября
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сегодня, 09:15 10

Из-за массовых жалоб на отсутствие воды прокуратура Амурской области начала проверку

Из-за массовых жалоб на отсутствие воды прокуратура Амурской области начала проверку

Прокуратура Амурской области начала проверять, как в Благовещенске исполняют законодательство в сфере ЖКХ. В частности, прокуроры проверяют исполнение управляющими компаниями обязанности по обеспечению граждан коммунальным услугами.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенцы 16 ноября начали массово жаловаться на проблемы с водой: низкий напор либо полное отсутствие водоснабжения. В АКС объяснили происходящее резким похолоданием. По Амуру пошла шуга. Ледяная крошка забивает оголовки. Вечером 16 ноября в городе начали организовывать подвоз воды. Ночью отключили насосные станции, чтобы накопить воду. Частично готов график подвоза воды на 17 ноября.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, нарушения водоснабжения социально значимых объектов нет. Ситуация нормализуется после установления ледостава на реке Амур, ориентировочно в течение трех дней. Для увеличения давления в сети водоснабжения запущен на полную мощность водозабор «Северный», имеющий общую водоразборную сеть с водозабором «Амурский».

Благовещенцы, оставшиеся без воды, интересуются, будет ли сделан перерасчет квартплаты в связи с проблемой водоснабжения.

«Если будет установлен факт нарушения нормативов обеспечения граждан коммунальным услугами, должен быть перерасчет», – сообщили Амур.инфо в прокуратуре Амурской области.

Просмотров всего: 1173

#ЖКХ #закон #природа #нет воды

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Комментарии
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  • Йоко Он

    Йоко Он
    1 час назад

    у прокуроров вода тоже не течёт?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Какой может быть перерасчёт, если всех заставили счётчики на воду поставить, воды нет, счётчик не крутится. А то, что человек без воды может прожить всего 3 дня и ледостав будет идти по прогнозам 3 дня, как то наталкивает на мысль.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    58 минут назад

    Прокуратура Амурской области начала проверять, как в Благовещенске исполняют законодательство в сфере ЖКХ. В частности, прокуроры проверяют исполнение управляющими компаниями обязанности по обеспечению граждан коммунальным услугами...

    У прокуроров одно на уме - крайние управляйки. Их проще всего наказать! А при чем тут они, если их просто обязали быть посредниками между ресурсоснабжающими организациями и жильцами. Что они могут сделать, если водозабор косячит?

  • SLON na Amure

    SLON na Amure
    57 минут назад

    Нет готовности к зиме. Дрова и буржуйки пора готовить??

  • Жужжа

    Жужжа
    51 минута назад

    А мы перешли на прямые договора. И при каких таких делах управляющие компании? Кто является поставщиком услуг? Кто не обоснованно обогощается?

  • oleg orloff

    oleg orloff
    35 минут назад

    Где-то серьёзная авария, но мы не должны об этом знать.

  • ыхр

    ыхр
    22 минуты назад

    После появления этой новости холодная вода пошла...

  • DrDimon

    DrDimon
    12 минут назад

    ыхр

    После появления этой новости холодная вода пошла...



    Ну, насчет "пошла", это вы погорячились.

    Как-то так...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    7 минут назад

    Жужжа

    А мы перешли на прямые договора. И при каких таких делах управляющие компании? Кто является поставщиком услуг? Кто не обоснованно обогощается?



    В прокуратуре документы, в которых написано - начинать разбирательства с обращения в управляйки. И не важно, что это и неверно, и затягивает рассмотрение вопросов... Они же отслеживают исполнение законодательства, а не помогают решать вопросы...

  • Myxira

    Myxira
    6 минут назад

    Gorojanka

    Какой может быть перерасчёт



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