Из-за массовых жалоб на отсутствие воды прокуратура Амурской области начала проверку

Прокуратура Амурской области начала проверять, как в Благовещенске исполняют законодательство в сфере ЖКХ. В частности, прокуроры проверяют исполнение управляющими компаниями обязанности по обеспечению граждан коммунальным услугами.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенцы 16 ноября начали массово жаловаться на проблемы с водой: низкий напор либо полное отсутствие водоснабжения. В АКС объяснили происходящее резким похолоданием. По Амуру пошла шуга. Ледяная крошка забивает оголовки. Вечером 16 ноября в городе начали организовывать подвоз воды. Ночью отключили насосные станции, чтобы накопить воду. Частично готов график подвоза воды на 17 ноября.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, нарушения водоснабжения социально значимых объектов нет. Ситуация нормализуется после установления ледостава на реке Амур, ориентировочно в течение трех дней. Для увеличения давления в сети водоснабжения запущен на полную мощность водозабор «Северный», имеющий общую водоразборную сеть с водозабором «Амурский».

Благовещенцы, оставшиеся без воды, интересуются, будет ли сделан перерасчет квартплаты в связи с проблемой водоснабжения.

«Если будет установлен факт нарушения нормативов обеспечения граждан коммунальным услугами, должен быть перерасчет», – сообщили Амур.инфо в прокуратуре Амурской области.