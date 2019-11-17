В Благовещенске машины получили серьезные повреждения при ДТП (фото, видео)
16 ноября в Благовещенске на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Зейской произошло серьезное ДТП. Его участниками стали автомобили Hyundai Santa Fe и Тойота Gaia. Они получили сильные повреждения.
«По словам очевидцев, есть пострадавший. Мужчине оказывается необходимая помощь. Пассажиром одной из авто был ребенок, но обошлось без травм», – писал об аварии инстаграм-паблик skaner28.
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области.
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