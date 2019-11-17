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17ноября
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сегодня, 06:29 4

В полночь в Благовещенске отключили насосные станции, чтобы накопить воду (график подвоза)

В полночь в Благовещенске отключили насосные станции, чтобы накопить воду (график подвоза)
Фото: pixabay.com

В Благовещенске в полночь были отключены все крупные повысительные насосные станции. Такое решение приняли в АКС, чтобы накопить воду.

«Даже там, где сейчас вода еще есть, ее не будет. Это вынужденная мера в рамках работы по накоплению воды. Иначе в городе 17 ноября не будет воды совсем», – сообщили в АКС.

Включить насосные станции специалисты должны в 6:00.

Ранее в «Амурских коммунальных системах» поясняли, что проблемы с водоснабжением в Благовещенске возникли из-за резкого похолодания.

«Река Амур наполнилась мелкой крошкой льда. По реке идет шуга. Это естественный ежегодный процесс, к сожалению, не подвластный Амурским коммунальным системам. Внутри реки Амур оголовки, мелкая сетка 1 на 1 сантиметр, чтобы не смогли при заборе воды в питьевую воду попасть даже мальки. Сейчас эта сетка забита мелкой ледяной кашей. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется. Сотрудники Амурский коммунальных систем делают все возможное для нормализации ситуации. На полную мощность ведет водуподготовку и подачу воды в город водозабор "Северный". У нас общая водоразборная сеть. Давление в сети снижено. Из-за этого дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. Ближайшее время лед на реке встанет, ситуация нормализуется. Просим проявить немного терпения. Ситуация не зависит от работников ресурсоснабжающей организации», – говорилось в сообщении АКС.

Вечером 16 ноября для благовещенцев начали организовывать подвоз воды. Чтобы машину отправили, нужно подать заявку управляющей компании.

Частично график подвоза воды на 17 ноября уже подготовлен.

Адрес Время подвоза
Пионерская, 159 18:00
Пионерская,155 18:30
Пролетарская, 134/2 16:30
Заводская,2,2/2,4,4/1,4/2 19:30
Политехническая,30 20:00
Политехническая,38/44 20:00
Политехническая,82/4 20:30
Релочный,10 21:00
Релочный,12 21:00
Амурская, 140 9:00
Островского,45 11:00
Амурская,181 10:30
Горького,130 10:00
Горького,97/1 9:30
Пионерская,46 11:30
Зейская,215 11:30
Зеленая,10 13:00
Зеленая,6 12:30
Зеленая,8 12:30
Комсомольская,7 13:30
Красноармейская,171 14:00
Лазо,64/2 14:30
Ленина,154/2 15:00
Ленина,189 15:30
Мухина,103 16:30
Мухина,3, 3/1 17:00
Мухина,5, 9 17:00
Мухина, 85 16:30
Мухина, 85/1 16:30
Мухина, 89 16:30
Островского,236 17:30

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#ЖКХ #природа #происшествия

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Комментарии
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  • витек

    витек
    30 минут назад

    все вранье, 7-30 насосы не включены, и не будут до устранения аварии. Все это бред про шугу, весь город практически без воды, никогда не было такой хрени. Позорище горе-управленцам, правду боятся сказать - кресла зашатаются, тем более после последних событий, еще и город без воды оставили.

  • Driver777

    Driver777
    20 минут назад

    водуподготовку)) хоть ночью успел воды набрать,да с утра ещё была))

  • Molex69

    Molex69
    6 минут назад

    Воды нет, но вы держитесь

  • full

    full
    4 минуты назад

    В этом году какой то другой лед плывет по рекам?

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