В полночь в Благовещенске отключили насосные станции, чтобы накопить воду (график подвоза)

В Благовещенске в полночь были отключены все крупные повысительные насосные станции. Такое решение приняли в АКС, чтобы накопить воду.

«Даже там, где сейчас вода еще есть, ее не будет. Это вынужденная мера в рамках работы по накоплению воды. Иначе в городе 17 ноября не будет воды совсем», – сообщили в АКС.

Включить насосные станции специалисты должны в 6:00.

Ранее в «Амурских коммунальных системах» поясняли, что проблемы с водоснабжением в Благовещенске возникли из-за резкого похолодания.

«Река Амур наполнилась мелкой крошкой льда. По реке идет шуга. Это естественный ежегодный процесс, к сожалению, не подвластный Амурским коммунальным системам. Внутри реки Амур оголовки, мелкая сетка 1 на 1 сантиметр, чтобы не смогли при заборе воды в питьевую воду попасть даже мальки. Сейчас эта сетка забита мелкой ледяной кашей. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется. Сотрудники Амурский коммунальных систем делают все возможное для нормализации ситуации. На полную мощность ведет водуподготовку и подачу воды в город водозабор "Северный". У нас общая водоразборная сеть. Давление в сети снижено. Из-за этого дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. Ближайшее время лед на реке встанет, ситуация нормализуется. Просим проявить немного терпения. Ситуация не зависит от работников ресурсоснабжающей организации», – говорилось в сообщении АКС.

Вечером 16 ноября для благовещенцев начали организовывать подвоз воды. Чтобы машину отправили, нужно подать заявку управляющей компании.

Частично график подвоза воды на 17 ноября уже подготовлен.