В полночь в Благовещенске отключили насосные станции, чтобы накопить воду (график подвоза)
В Благовещенске в полночь были отключены все крупные повысительные насосные станции. Такое решение приняли в АКС, чтобы накопить воду.
«Даже там, где сейчас вода еще есть, ее не будет. Это вынужденная мера в рамках работы по накоплению воды. Иначе в городе 17 ноября не будет воды совсем», – сообщили в АКС.
Включить насосные станции специалисты должны в 6:00.
Ранее в «Амурских коммунальных системах» поясняли, что проблемы с водоснабжением в Благовещенске возникли из-за резкого похолодания.
«Река Амур наполнилась мелкой крошкой льда. По реке идет шуга. Это естественный ежегодный процесс, к сожалению, не подвластный Амурским коммунальным системам. Внутри реки Амур оголовки, мелкая сетка 1 на 1 сантиметр, чтобы не смогли при заборе воды в питьевую воду попасть даже мальки. Сейчас эта сетка забита мелкой ледяной кашей. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется. Сотрудники Амурский коммунальных систем делают все возможное для нормализации ситуации. На полную мощность ведет водуподготовку и подачу воды в город водозабор "Северный". У нас общая водоразборная сеть. Давление в сети снижено. Из-за этого дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. Ближайшее время лед на реке встанет, ситуация нормализуется. Просим проявить немного терпения. Ситуация не зависит от работников ресурсоснабжающей организации», – говорилось в сообщении АКС.
Вечером 16 ноября для благовещенцев начали организовывать подвоз воды. Чтобы машину отправили, нужно подать заявку управляющей компании.
Частично график подвоза воды на 17 ноября уже подготовлен.
|Адрес
|Время подвоза
|Пионерская, 159
|18:00
|Пионерская,155
|18:30
|Пролетарская, 134/2
|16:30
|Заводская,2,2/2,4,4/1,4/2
|19:30
|Политехническая,30
|20:00
|Политехническая,38/44
|20:00
|Политехническая,82/4
|20:30
|Релочный,10
|21:00
|Релочный,12
|21:00
|Амурская, 140
|9:00
|Островского,45
|11:00
|Амурская,181
|10:30
|Горького,130
|10:00
|Горького,97/1
|9:30
|Пионерская,46
|11:30
|Зейская,215
|11:30
|Зеленая,10
|13:00
|Зеленая,6
|12:30
|Зеленая,8
|12:30
|Комсомольская,7
|13:30
|Красноармейская,171
|14:00
|Лазо,64/2
|14:30
|Ленина,154/2
|15:00
|Ленина,189
|15:30
|Мухина,103
|16:30
|Мухина,3, 3/1
|17:00
|Мухина,5, 9
|17:00
|Мухина, 85
|16:30
|Мухина, 85/1
|16:30
|Мухина, 89
|16:30
|Островского,236
|17:30
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