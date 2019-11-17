Ракету «Союз» переделают из-за космодрома Восточный

Ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к созданию унифицированной ракеты «Союз-2», которая может одновременно запускаться с космодромов Восточный в Амурской области и казахстанского Байконура. Унификация потребует проведения работ не только с ракетой, но и с наземным оборудованием.

Как сообщает «Лента.ру», в сентябре гендиректор «Главкосмос Пусковые Услуги» Александр Серкин заявил, что Россия создаст ракету «Союз-2М» под коммерческие нагрузки.

В ноябре 2018 года «Роскосмос» отчитался об успешном пуске с Восточного ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками. Однако затем признал, что на целевую орбиту полезная нагрузка не вышла из-за ошибки в полетном задании носителя и разгонного блока.

Ракеты семейства «Союз» запускаются с четырех космодромов – Байконур, Плесецк, Восточный и Куру, из трех стран – Россия, Казахстан и Франция, и двух материков – Евразия и Южная Америка.