Гороскоп 17 ноября: Львы бросят вызов, у Рыб тяжелый день

Восход Солнца: 07:45

Заход Солнца: 16:43

Солнце в Скорпионе.

Овен. Напряженный день. Пройдет под знаком отстаивания внутренней свободы, накопления и призыва к чему-либо. Эмоциональная гибкость и такт должны сегодня стать вашими помощниками во всех контактах. Ваша энергия положительно отразится на окончательных результатах работы.

Телец. Звезды сулят исполнение давнего желания или замысла. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Вероятно, именно сегодня скажутся результаты прошлых усилий. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметную помощь.

Близнецы. Сегодня обратите внимание на свое здоровье. В случае недомогания немедленно обратитесь к врачу. Не исключены небольшие семейные неприятности. Трудности в отношениях с близкими людьми могут привести к противостоянию, которое закончится не в вашу пользу. Лучше проявить великодушие и уступить.

Рак. День связан с преобразованиями космической энергии. Несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. Вероятно, что сегодня Вы получите известие, которое может повлиять на отношения с близким человеком и в корне изменить ваше нынешнее положение.

Читайте также

Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября: Рыбам стоит воздержаться от поездок, у Близнецов бытовые хлопоты

Лев. Этот день символизирует защиту интересов, выбор и достижение цели. Ваш внутренний мир может прийти в противоречие с объективной реальностью. Как никогда ранее, вам следует проявить терпение и выдержку. Вызов обществу может повлиять на социальное и материальное положение. Рекомендуется сосредоточить свое внимание на детях.

Дева. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов. Появится возможность оценить все плохое и хорошее, поскольку раньше на это просто не хватало времени и сил. Уделите больше внимания детям.

Весы. Жизненный потенциал на низком уровне. Опасны перегрузки и неоправданный риск. Склонность к потаканию собственным слабостям, к иллюзиям в общении, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности. Возможно столкновение с грубостью, ханжеством или ограблением.

Скорпион. Вы на пути к гармонии. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Важные мероприятия лучше назначить на вечер.

Читайте также

Гороскоп на ноябрь 2019 года: Стрельцы почувствуют вкус жизни, а Тельцов ждут перемены

Стрелец. Сегодня возможен успех во всех начинаниях. Чувства и эмоциональная жизнь многих Стрельцов станет богаче, а мысли конкретнее. Вероятно известие, которое поднимет настроение. Ваш оптимизм ободрит близких вам людей, которые могут помочь в достижении ваших целей.

Козерог. Звезды рекомендуют женщинам-Козерогам посвятить время досугу вне дома, так как не исключено, что именно сегодня они познакомятся с человеком, которого если не полюбят, то смогут причислить потом к числу своих ближайших друзей. У мужчин этого Знака возможны проблемы с родственниками или друзьями.

Водолей. Противоречивый, двойственный день. Первая половина дня может быть ровной и спокойной. Во второй половине дня многие почувствуют легкую депрессию, что приведет к отрешению от мирских забот. Не следует поддаваться мрачным мыслям и чувствам, сохраняйте трезвый рассудок.

Рыбы. Сегодня возможны значительные события в личной жизни. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. День по-прежнему опасный и тяжелый в плане здоровья. Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения, что негативно скажется на самочувствии.

Астролог: Вальдемар Небоходцев