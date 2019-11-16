Лед идет: на реках Амурской области завершилась навигация

В субботу, 16 ноября, в Амурской области завершилась навигация. Правительство региона подписало постановление «О закрытии навигации для маломерных судов на территории Амурской области в 2019 году».

На Зейском и Верхне-Бурейском водохранилищах навигация завершилась еще 1 ноября. На реках Амур, Зея, Селемджа и их притоках – со 2 ноября. Выходить на Нижне-Бурейское водохранилище маломерным судам запрещено с 5 ноября. А на реке Бурее с притоками навигация продолжалась до середины ноября.

На реках Приамурья продолжаются процессы ледообразования. На Амуре, на участке между селами Джалинда и Сергеевка и у села Константиновка, установился ледостав. На остальных участках отмечается ледоход. На реке Зее по всему течению – забереги и ледоход. Лед идет и на Селемдже в районе Стойбы, а между Норском и Усть-Ульмой – ледостав. На малых реках области установился ледостав, местами с полыньей.

В муниципальных образованиях у водоемов, где возможен выезд транспорта и выход людей на лед, устанавливают запрещающие знаки. Государственные инспекторы ГИМС на подведомственных территориях контролируют выставление аншлагов. Сначала становления льда на реках области уже выставлено 86 запрещающих знаков.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает, что выходить на лед в период ледостава крайне опасно. Особое внимание взрослым необходимо уделить безопасности детей вблизи водоемов и не оставлять их без присмотра. Запрещен выезд автомобилей на неокрепший, тонкий лед.