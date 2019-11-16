«Газпром переработка Благовещенск» проводит для свободненских школьников интересное ОБЖ

В Свободном при поддержке ООО «Газпром переработка Благовещенск» запущен интерактивный проект для школьников «Безопасность и Я». Ребятам объясняют, какие опасности могут их подстерегать, и как от них защититься. Например, детей научат, по какому льду можно ходить и как вести себя при встрече с опасной собакой.

Цикл интерактивных лекций начался 15 ноября 2019 года. На занятиях детей учат избегать угроз и травм в повседневной жизни, быстро и грамотно реагировать на неожиданные опасные ситуации, анализировать риски, с которыми могут столкнуться ребята. Социально-просветительский проект подготовлен по инициативе ООО «Газпром переработка Благовещенск» – заказчик и инвестор строительства Амурского ГПЗ, общественного объединения Молодежный центр досуга «Визит» при поддержке администрации Свободного.

В ходе занятий профессионалы в понятной для детей форме рассказывают о важных и серьезных вещах: рисках при падении, попадании в воду или горящее здание, отравлениях, укусах насекомых и животных, а также других случаях, в которых можно получить травму, ожог или обморожение.

«Часто жизнь и здоровье ребенка зависит от того, насколько он готов к неожиданной ситуации. Ребята узнали о том, кого не любят собаки, почему нельзя гулять по лесу в шерстяной кофте, как определить, по какому льду можно пройти и другие полезные вещи, – пояснила сотрудник ООО “Газпром переработка Благовещенск", модератор проекта Ксения Чудакова. – Мы объясняем, зачем нужно наизусть знать номера телефонов родителей, как уберечься от падения на улице и не получить перелом, почему в кинотеатре и других зданиях нужно запоминать расположение табличек "Запасный выход", чтобы в случае опасной ситуации можно было быстро выбраться наружу».

Каждая тема подкреплялась игрой: викториной и сценарием для фильма, импровизированная съемка которого происходила прямо на уроке. Все дети получили памятки с правилами безопасности, светоотражающие стикеры и тематические книжные закладки.

«Дети слушали, как завороженные, узнали много нового, повторили то, что уже знали, – поделилась впечатлениями классный руководитель 4 "В" школы № 2 Татьяна Новохатская. – Считаю, что эти интерактивные лекции очень нужны для детей. На таких уроках жизни полезно побывать и взрослым».

Подобные занятия в рамках цикла интерактивных лекций для школьников «Безопасность и Я», направленные на формирование риск-ориентированного мышления, будут проходить на разных образовательных и досуговых площадках города Свободного и Свободненского района.

«Мы планируем привлекать к занятиям не только профессионалов Амурского ГПЗ, которые помогли нам разработать и запустить проект. Будем приглашать представителей медицинских учреждений, пожарных и других специализированных служб. Дети искренне откликаются и участвуют в занятиях», – поделилась планами руководитель МЦД «Визит» Галина Ткаченко.