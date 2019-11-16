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16ноября
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сегодня, 19:55 31

К благовещенцам, оставшимся без воды, направляют водовозки

К благовещенцам, оставшимся без воды, направляют водовозки
Фото: pixabay.com

К благовещенцам, оставшимся без водопроводной воды из-за замерзающей реки Амур, едут водовозки. В графике подвоза больше 15 адресов.

По информации АКС, чтобы был организован подвоз воды, нужно подать заявку от управляющей компании. Поданы заявки на следующие адреса: Чайковского, 20, 20/2, 22; Зейская, 283, 285; Нагорная; Кантемирова, 6, 6/4; Студенческая, 25, 25/1; Воронкова, 23, 25/2; Пушкина, 64; Шевченко, 117; Ленина, 42; Тополиная, 51/1.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром в субботу, 16 ноября, жители Благовещенска отметили заметное снижение напора воды. В некоторых квартирах, особенно на верхних этажах, воды нет вовсе.

В Амурских коммунальных системах сообщили, что отключения водоснабжения не было. Виной всему шуга – льдинки в воде, превращающие ее в ледяную кашу. Давление в сети снижено, поэтому дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется.

«На полную мощность ведет водоподготовку и подачу воды в город водозабор "Северный". У нас общая водоразборная сеть. Давление в сети снижено. Из-за этого дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. В ближайшее время лед на реке встанет, ситуация нормализуется. Просим проявить немного терпения. Ситуация не зависит от работников ресурсоснабжающей организации», – сообщают в АКС.

По данным на вечер субботы, ситуация на водозаборе «Амурский» не выравнивается, и даже усугубляется тем, что в Амуре понизился уровень воды.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Что за бред? Первый раз реки замерзают что-ли?

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Еще одно подтверждение, что мэра в городе нет.

  • Crazy Demon

    Crazy Demon
    1 час назад

    Странно... 45 лет живу в этом городе, и в первый раз слышу, чтобы "льдинки в воде" стопорили водоснабжение... бред какой-то. Красноармейская-шевченко - 4-й этаж, воды нет от слова совсем. И никаких предупреждений. Приехал вечером домой, ни умыться, ни пожрать сварить. Водовозы всякие "берём заказ только на завтра"... Жесть.

  • ТАШКА

    ТАШКА
    1 час назад

    а сколько дней лед будет вставать? 2? 10? месяц? Какая-то грязная суббота по календарю ....

  • Геральт

    Геральт
    58 минут назад

    А у нас под домом разрыли, воды нет.

    Солнечный

  • AmurLand

    AmurLand
    53 минуты назад

    77 42 42 не дозвониться. у управляющую компанию так же. "отлично"!

  • kidman

    kidman
    50 минут назад

    Недавно новость была, что целая весёлая компания "руководителей" местных поехала в Москву. Обучаться тому, как нужно правильно управлять областью. Министра ЖКХ нет в той компании случайно?

  • мыжго

    мыжго
    50 минут назад

    Врут. Воды нет на 2-м этаже. Почти весь микрорайон без воды.

    Зима началась внезапно. Ни объявлений чтобы запаслись водой, ничего. Калиту ссаной тряпкой на улицу с работы. Ну не тянет она. Не тянет вообще никак.

  • Опаньки

    Опаньки
    48 минут назад

    Кольцевая, воронова, василенко - водой и не пахнет

  • мыжго

    мыжго
    46 минут назад

    Кстати вроде в высотках есть вода. Видимо выбирают давление насосами из сети.

  • Гой

    Гой
    44 минуты назад

    Кто будет подавать заявки, если УК отдыхает на выходных? Об этом нормальные руководители думают заранее, перед выполнением каких либо работ.

  • invv

    invv
    36 минут назад

    15 адресов - это кто успел, для остальных все равно не хватит ни машин, ни воды, это ж полгорода без воды. И кто будет подавать заявки в выходные? Шуга будет идти несколько дней. Нужно режим ЧС вводить. Но опять же выходные, власть отдыхает.

  • Svetlana

    Svetlana
    35 минут назад

    Амурская 34- весь день воды ни капли! Амурская 34/4 - есть вода! И нормальный напор!!! Это как? Шуга выборочно? Враньё все это!!! Утром до 10утра вода была и напор хороший....а в 10 - бац и шуга! Просто жесть. Неужели правда думают, что люди дебилы и ничего не понимают???

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    33 минуты назад

    РОДИНА уродина

  • Лина24

    Лина24
    33 минуты назад

    У нас есть вода. Центр

  • invv

    invv
    31 минута назад

    По-видимому, шуга точно выборочная. У нас тоже воды нет с утра, а в доме напротив есть.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    23 минуты назад

    Типичная рашка. Скорее бы уже свалить в нормальную страну

  • ИннаInna

    ИннаInna
    19 минут назад

    Вписывайте адрес Василенко, 20/3!!! Жкх "Амурстрой" не работает на выходных, а заявку от жильцов в ЕДДС не принимают! Снегом мыться??? Сочувствую семьям с маленькими детьми.

  • Геральт

    Геральт
    17 минут назад

    Город раком и тишина

  • Кукумбер

    Кукумбер
    17 минут назад

    ИннаInna

    Вписывайте адрес Василенко, 20/3!!! Жкх "Амурстрой" не работает на выходных, а заявку от жильцов в ЕДДС не принимают! Снегом мыться??? Сочувствую семьям с маленькими детьми.



    Живут в рашке, голосуют за едросов, моются в тазике. ЗАТО У НАС РАКЕТЫ, И ПЕНДОСЫ НАС БАЯТСА!!1

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    17 минут назад

    В чем прелесть сельских, в том что мы автономны, своя скважина, Чигири

  • Кукумбер

    Кукумбер
    16 минут назад

    За Русь в тазике искупнусь!

  • Lushik

    Lushik
    16 минут назад

    Напишите, пожалуйста, реальные телефоны куда можно дозвониться. УК недоступна, выходной. Водоканал телефон 774242 сбрасывается. Институтская 6, Игнатьевское шоссе 12/3 нет ни капли воды с обеда. Где посмотреть график? И время?

  • Lushik

    Lushik
    16 минут назад

    Напишите, пожалуйста, реальные телефоны куда можно дозвониться. УК недоступна, выходной. Водоканал телефон 774242 сбрасывается. Институтская 6, Игнатьевское шоссе 12/3 нет ни капли воды с обеда. Где посмотреть график? И время?

  • Lushik

    Lushik
    16 минут назад

    Напишите, пожалуйста, реальные телефоны куда можно дозвониться. УК недоступна, выходной. Водоканал телефон 774242 сбрасывается. Институтская 6, Игнатьевское шоссе 12/3 нет ни капли воды с обеда. Где посмотреть график? И время?

  • 123654

    123654
    13 минут назад

    А остальной части города что делать?

  • ИннаInna

    ИннаInna
    7 минут назад

    АЛЛО, ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА? ПРОВЕДИТЕ ПРОВЕРКУ, ПОЖАЛУЙСТА. ОБЪЕКТИВНУЮ ПРОВЕРКУ. РЕКИ АМУР И ЗЕЮ МОЖНО НЕ НАКАЗЫВАТЬ...

  • dmitriy.28rus

    dmitriy.28rus
    4 минуты назад

    ОБЛАСТЬ ЖИВЁТ!....

  • LO

    LO
    2 минуты назад

    Враньё. Живу на Шевченко 117 Никто воду не привозил

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 минута назад

    Бабку на пенсию!

  • Графити

    Графити
    8 секунд назад

    А КПП? Воды нет и заявки по ходу тоже нет.

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