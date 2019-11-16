К благовещенцам, оставшимся без воды, направляют водовозки

К благовещенцам, оставшимся без водопроводной воды из-за замерзающей реки Амур, едут водовозки. В графике подвоза больше 15 адресов.

По информации АКС, чтобы был организован подвоз воды, нужно подать заявку от управляющей компании. Поданы заявки на следующие адреса: Чайковского, 20, 20/2, 22; Зейская, 283, 285; Нагорная; Кантемирова, 6, 6/4; Студенческая, 25, 25/1; Воронкова, 23, 25/2; Пушкина, 64; Шевченко, 117; Ленина, 42; Тополиная, 51/1.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром в субботу, 16 ноября, жители Благовещенска отметили заметное снижение напора воды. В некоторых квартирах, особенно на верхних этажах, воды нет вовсе.

В Амурских коммунальных системах сообщили, что отключения водоснабжения не было. Виной всему шуга – льдинки в воде, превращающие ее в ледяную кашу. Давление в сети снижено, поэтому дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется.

«На полную мощность ведет водоподготовку и подачу воды в город водозабор "Северный". У нас общая водоразборная сеть. Давление в сети снижено. Из-за этого дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. В ближайшее время лед на реке встанет, ситуация нормализуется. Просим проявить немного терпения. Ситуация не зависит от работников ресурсоснабжающей организации», – сообщают в АКС.

По данным на вечер субботы, ситуация на водозаборе «Амурский» не выравнивается, и даже усугубляется тем, что в Амуре понизился уровень воды.