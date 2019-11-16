Студентка из Благовещенска представила Приамурье на всероссийской Вахте Памяти

Студентка амурского филиала Морского государственного университета имени Невельского Софья Котова представила Амурскую область на закрытии всероссийской Вахты Памяти–2019. 15 ноября в Архангельске поисковики из 70 регионов страны подвели итоги полевого поискового сезона.

«Вахта памяти» – всероссийская акция, которая включает в себя комплекс мероприятий: поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших при защите Отечества в книги Памяти, организация выставок, памятные митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками. Работа поисковиков продолжается постоянно: члены поисковых объединений изучают архивы, собирают воспоминания очевидцев, проводят разведки и поиск родственников бойцов, чьи имена были установлены в ходе полевого сезона.

Сводный поисковый отряд Амурской области, представивший делегата, в 2019 году успешно завершил полевые работы экспедиции «Вахта Памяти – 2019 Серафимовичский плацдарм». Исследования проводились на территории Бобровского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области на местах боев 96-й «Амурской» стрелковой дивизии 21-й армии Донского фронта. В составе отряда четыре представителя различных поисковых объединений из трех районов области в течение 20 дней обследовал место переправы 1 381 стрелкового полка на правом берегу Дона. Результатом стало обнаружение восьми неучтенных ранее захоронений солдат Красной армии, а также трех смертных медальонов, которые в настоящее время находятся на расшифровке. Предметы, найденные на месте боев, были привезены в Благовещенск и подарены Амурскому областному краеведческому музею имени Новикова-Даурского.

Амурская область впервые представила делегата на всероссийском съезде поисковиков. Организаторами мероприятия выступили Росмолодежь, Роспатриотцентр и Поисковое движение России, сообщил председатель совета регионального отделения «Поисковое движение России» в Амурской области Андрей Орлов.