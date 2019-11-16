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Студентка из Благовещенска представила Приамурье на всероссийской Вахте Памяти

Студентка из Благовещенска представила Приамурье на всероссийской Вахте Памяти

Студентка амурского филиала Морского государственного университета имени Невельского Софья Котова представила Амурскую область на закрытии всероссийской Вахты Памяти–2019. 15 ноября в Архангельске поисковики из 70 регионов страны подвели итоги полевого поискового сезона.

«Вахта памяти» – всероссийская акция, которая включает в себя комплекс мероприятий: поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших при защите Отечества в книги Памяти, организация выставок, памятные митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками. Работа поисковиков продолжается постоянно: члены поисковых объединений изучают архивы, собирают воспоминания очевидцев, проводят разведки и поиск родственников бойцов, чьи имена были установлены в ходе полевого сезона.

Сводный поисковый отряд Амурской области, представивший делегата, в 2019 году успешно завершил полевые работы экспедиции «Вахта Памяти – 2019 Серафимовичский плацдарм». Исследования проводились на территории Бобровского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области на местах боев 96-й «Амурской» стрелковой дивизии 21-й армии Донского фронта. В составе отряда четыре представителя различных поисковых объединений из трех районов области в течение 20 дней обследовал место переправы 1 381 стрелкового полка на правом берегу Дона. Результатом стало обнаружение восьми неучтенных ранее захоронений солдат Красной армии, а также трех смертных медальонов, которые в настоящее время находятся на расшифровке. Предметы, найденные на месте боев, были привезены в Благовещенск и подарены Амурскому областному краеведческому музею имени Новикова-Даурского.

Амурская область впервые представила делегата на всероссийском съезде поисковиков. Организаторами мероприятия выступили Росмолодежь, Роспатриотцентр и Поисковое движение России, сообщил председатель совета регионального отделения «Поисковое движение России» в Амурской области Андрей Орлов.

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#вузы #история #память

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