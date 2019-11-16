Следы на снегу привели амурских полицейских к подозреваемым в краже

В селе Екатеринославка неизвестные пробрались в магазин и стащили оттуда продукты больше чем на 35 000 рублей. Похищенное и подозреваемых в краже нашли по следам обуви. У мужчин изъяли часть продуктов и вернули владелице магазина.

В дежурную часть полиции Октябрьского района Амурской области обратилась частный предприниматель из райцентра – села Екатеринославка. Заявительница рассказала, что в здании ее магазина повреждены металлические жалюзи и разбито окно.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что внутрь торговой точки пробрались неизвестные. Они похитили продукты на сумму свыше 35 000 рублей.

При проведении подворного обхода и иных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска обратили внимание на следы обуви возле одного из домов. Отпечатки оказались похожими на те, что были оставлены на месте происшествия.

В доме находились двое мужчин – хозяин и его знакомый. В ходе осмотра помещения стражи правопорядка обнаружили часть похищенного. По месту жительства второго гражданина полицейские также обнаружили украденные продукты. Подозреваемых доставили в отдел полиции. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Часть похищенного товара вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».