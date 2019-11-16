Хозяина кота Виктора предложили номинировать на премию «Звезда Дальнего Востока»

Необычный перелет из Москвы во Владивосток привлек внимание общественности к региону. Об этом сообщил ТАСС помощник вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Тимур Чернышев.

На прошлой неделе житель Владивостока Михаил Галин, летевший из Риги домой через Москву, в Фейсбуке рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что питомец весил на 2 килограмма больше, чем позволяют правила «Аэрофлота».

«Это, действительно, история про человечность, про то, что яркая история может привлечь внимание всех россиян к Дальнему Востоку и выйти за пределы округа, да и всей страны. Если неравнодушные граждане обратили на это внимание и хотят, чтобы премия расширила свой формат, то мы это предложение, безусловно, рассмотрим», – сказал Чернышев.

В то же время он обратил внимание на необходимость соблюдать правила. «Безусловно, это история не про то, что правила "Аэрофлота" и других компаний нужно нарушать. Это история про дружбу и про человечность», – отметил он.

Премией награждаются представители бизнеса, общественности и медиасферы, которые получили признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Как уточнили в оргкомитете, предложение общественников будет представлено в полпредство, которое является организатором мероприятия.

В настоящее время оргкомитет принимает заявки на соискание премии «Звезда Дальнего Востока» в 2019 году. Третья общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» в декабре 2019 года. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручает вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Приключения кота Виктора и его хозяина вызвала большой интерес интернет-пользователей. В Сети появились логотипы авиакомпаний, дружественных к котам.

О Викторе в своем инстаграм-аккаунте рассказал известный журналист Юрий Дудь. «Вы точно в курсе главной транспортной новости недели: кот Виктор летел из Риги во Владивосток через Москву; его хозяин узнал, что в салон нельзя брать животных тяжелее 8 кг (вес Виктора – 10 кг), нашел похожего кота полегче, устроил подмену при взвешивании, но в самолет взял своего; Аэрофлот, когда обман вскрылся, обнулил его бонусные мили. Хотя хозяин не имеет претензий к компании, хоккейный клуб "Адмирал" захотел помочь коту Виктору и пригласил его на тренировку, чтобы он чуть сбросил и больше не попадал в такие замесы. Кот – просто прекрасный, ну и ребята [молодцы]», – таким текстом Дудь сопроводил фотографии кота в спортзале хоккейного клуба «Адмирал».

Но на этом история не закончилось: видео с тренировкой кота Виктора разместила в своих официальных аккаунтах Континентальная лига, сообщает «Чемпионат». По сообщению телеграм-канала «Мутко против», в авиакомпании «Аэрофлот» обиделись на КХЛ из-за постов в соцсетях про кота Виктора.

«Представители авиаперевозчика просили убрать публикацию с котом и больше не педалировать эту тему. Удалять публикацию в КХЛ не стали – тогда бы они сами словили кучу хейта. А вот не расшатывать аэрофлотовскую лодку в КХЛ согласились», – сообщается в телеграм-канале.