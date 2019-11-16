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16ноября
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сегодня, 18:01 2

Пятерых пациентов, в том числе детей, заразили ВИЧ в ставропольской больнице

Пятерых пациентов, в том числе детей, заразили ВИЧ в ставропольской больнице
Фото: pixabay.com

Троим детям и двум взрослым пациентам больницы Буденновска в Ставропольском крае, которые в минувшем году заразились ВИЧ, назначена терапия. Вирус был занесен, когда люди находились на лечении в медицинском учреждении.

«По данному факту была проведена проверка, а виновных в произошедшем определит суд», – передает «Интерфакс» слова представителя министерства здравоохранения Ставропольского края. Он отметил, что по результатам проверки «был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований».

«По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица», – уточнили в минздраве края. В настоящее время проводятся судебные действия, добавил собеседник агентства.

Представитель министерства также отметил, что все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой центр СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию. «У детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью», – подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем источник в медицинских кругах региона сообщил агентству, что один из заразившихся в этой больнице подал иск в суд Буденновска «о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью», который уже удовлетворен. «Другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались», – отметил он. Также источник сообщил, что переносчик ВИЧ был установлен. Этот мужчина не сообщил медперсоналу о своем заболевании.

«Тем не менее этот факт не отменял необходимость следить за требованиями биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях», – добавил собеседник агентства.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    2 часа назад

    Да пошли бы они с лечением, пристрелить их нахер

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    29 минут назад

    Страна уродов в руководстве

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