Умер экономист и политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По предварительным данным, он скончался в поезде. Последняя запись в его Фейсбуке была оставлена 13 часов назад. В ней автор пообещал любопытные события на Тамбовщине.

«Тамбов – Москва. С чувством выполненного долга направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019–2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными», – гласит запись. В комментариях подписчики выражают соболезнования в связи с кончиной Исаева.

Информацию о кончине экономиста подтвердила его помощница Алина Жестовская.

По данным телеграм-канала Mash, Исаев, возвращаясь в столицу из Тамбова, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но он умер еще до прибытия медиков.

Как сообщает «Лента.ру», Никита Исаев — директор Института актуальной экономики, политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия». Работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в прошлом, 2018 году, Никита Исаев посетил Амурскую область в рамках автопробега «Реальная Россия». Регион его не впечатлил: «Может, я пока не готов принимать регион, который наполовину китайский. Я его именно так вижу. Если здесь люди считают это допустимым или смирились с этим, или радуются этому, то я не могу об этом не думать. Для меня это исключительно странно. Потому как я по Китаю нахожусь в не самой позитивной позиции. Здесь этот подход мне не нравится. С московской властью я веду жесткую дискуссию по этому поводу».