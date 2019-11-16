МЧС предупреждает амурчан: сильный снег может создать проблемы на дорогах

В Амурской области в связи прохождением активного южного циклона ожидается сильный снег. При этом видимость снизится, местами возможна метель, на дорогах гололедица. Все это требует от водителей еще большего внимания и осторожности.

Согласно прогнозу Амурского центра гидрометеорологической службы, в понедельник, 18 ноября, в большинстве центральных, южных и местами на севере Приамурья ожидается сильный снег, с ухудшением видимости до 500-1 000 метров, местами возможна слабая метель.

Снежный накат и гололедица могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. Особо сложной дорожная обстановка может быть на междугородных трассах. В связи с чем спасатели напоминают: во избежание аварийных ситуаций необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Она должна соответствовать удвоенной скорости движения. Водители должны избегать резких маневров. Также следует помнить, что безопасность во многом зависит от технического состояния автомобиля.

Пешеходам тоже не стоит забывать о скользких дорогах. Выходить из дома нужно заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Такое движение поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололедицы следует носить нескользящую обувь.

Чтобы не пострадать от снега и льда, свалившегося на голову, лучше обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны. «Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Если вы идете по тротуару и слышите наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что это там шумит. Бежать от здания тоже нельзя. Наоборот, нужно как можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши», – советуют спасатели.

Позвать на помощь можно по следующим номерам: 101 – со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.