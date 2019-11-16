Депутат Госдумы от Приамурья предлагает изменить закон для удобства инвалидов

Депутат от Амурской области Андрей Кузьмин внес на рассмотрение Госдумы поправки к закону, обеспечивающие право людей с ограниченными возможностями беспрепятственно пользоваться сайтами. Это способ, который позволяет инвалидам получить доступ к электронно-цифровому документообороту при помощи спецсредств.

«Настоящим законопроектом предлагаются изменения, направленные на получение доступности контента, размещенного в сети Интернет, для людей с разного рода расстройствами функций организма, в том числе инвалидов разных категорий: слепыми и слабовидящими, глухонемыми, с нарушениями интеллекта и статодинамических функций», – говорится в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Депутат отмечает, что информация и интерактивные элементы на сайтах часто представлены так, что инвалиды даже с помощью вспомогательных технологий не могут ими воспользоваться. При этом в настоящее время есть тенденция к увеличению электронного документооборота, развитию онлайн-торговли и оказания услуг через интернет. Все это повышает актуальность обеспечения доступности интернет-ресурсов для некоторых категорий инвалидов.

Эти изменения необходимо внести в статью 15 закона «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», а не «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации», так как сайт при оказании услуг используется как интерактивный портал, а не только как источник информации.

Парламентарий отмечает, что предлагаемые законопроектом изменения – это конкретные правовые инструменты для обеспечения доступности для всех категорий инвалидов сайтов не только госучреждений, но и других организаций, которые являются элементами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Речь идет, к примеру, об интернет-магазинах, авиакомпаниях, банках, управляющих компаниях, больницах, поставщиков услуг ЖКХ, такси.

«Инвалиды часто не могут использовать современные возможности из-за недоступности для них интернет-ресурсов, а также электронных документов, интерфейсов клиентских приложений и абонентских терминалов», – объяснил парламентарий Андрей Кузьмин.