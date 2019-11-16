В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода на переходе

В Благовещенске разыскивается водитель серебристого седана. В пятницу, 15 ноября, автомобиль выехал на красный свет, сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло около 14:30 на регулируемом перекрестке улиц Амурской и Лазо. Неустановленный водитель, управлявший неустановленным автомобилем – предположительно, седан серебристого цвета, – выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода 2000 года рождения. Он переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Информацию о случившемся на перекрестке Амурской – Лазо примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурной части областного управления ГИБДД по номеру (4162) 42-52-62.

Автоинспекторы напоминают, что для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

Всем, на чьих глазах произошла авария или человек попал под машину, нужно проявить гражданскую ответственность – не только помочь пострадавшим, но и рассказать сотрудникам полиции обстоятельства и детали. Эта информация позволит по горячим следам найти скрывшегося водителя.