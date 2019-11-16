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16ноября
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сегодня, 15:55 0

Напали, избили, показали нож: в Приамурье будут судить жителей Серышевского района

Напали, избили, показали нож: в Приамурье будут судить жителей Серышевского района
Фото: pixabay.com

Двое жителей Серышевского района предстанут перед судом за причинение вреда здоровью и угрозу убийством. Расследование уголовного дела завершено, материалы передают в суд.

Мужчины 1988 и 1984 годов рождения обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», пункта «г» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

В апреле текущего года в поселке Серышево обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли в квартиру, где находились двое мужчин, и на почве личных неприязненных отношений избили одного из них. Другому один из злоумышленников угрожал расправой, демонстрируя нож. Мужчина, которому причинены телесные повреждения, был госпитализирован.

Злоумышленники позднее принесли свои извинения обоим потерпевшим. Однако это уже не избавит от ответственности: в ближайшее время фигуранты уголовного дела предстанут перед судом.

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#закон #криминал #происшествия

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