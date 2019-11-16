Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:19 0

Между Благовещенском и Хэйхэ запустили четыре «пумы»

Между Благовещенском и Хэйхэ запустили четыре «пумы»

В условиях ухудшения ледовой обстановки на реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ курсируют четыре судна на воздушной подушке. Ситуация с перевозкой пассажиров остается сложной – на реке образуются новые ледяные торосы. Туристов просят по возможности отложить поездку в Китай.

Администрация ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» сообщает, что в настоящее время перевозку осуществляют четыре судна на воздушной подушке. «С утра ведется активная работа по возвращению российских пассажиров из Хэйхэ, которые не смогли сделать это вчера. Первый рейс сегодня утром перевез 70 граждан РФ, а к обеду все оставшиеся 250 пассажиров смогли вернуться домой», – информирует правительство Амурской области.

Что касается ситуации на пункте пропуска в Благовещенске, выехать в Китай смог 391 гражданин России. По данным регионального правительства, очереди в билетные кассы нет. Осуществляется перевозка 200 граждан Китая, которые прибыли в составе организованных групп.

На данный момент возможности по транспортировке людей в обоих направлениях остаются ограниченными, поэтому министерство экономического развития и внешних связей Амурской области настоятельно рекомендует в ближайшее время воздержаться от приобретения билетов и путешествия в Хэйхэ без острой необходимости.

Всю необходимую фактическую информацию нужно уточнять в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» по телефону в Благовещенске: (4162) 59-57-64.

Просмотров всего: 211

#Китай #транспорт

распечатать


Происшествия 7

Амурской делегации пришлось ночевать в Китае из-за сломавшейся «пумы»
Общество

Выделены деньги на субсидированные полеты из Благовещенска на 2020 год
Общество

В дорожную отрасль Приамурья в 2019 году привлекли в 4 раза больше федеральных средств

Общество 1

В Китае туристов ради патриотизма и развлечения возят на границу с Россией
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь