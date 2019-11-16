Между Благовещенском и Хэйхэ запустили четыре «пумы»

В условиях ухудшения ледовой обстановки на реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ курсируют четыре судна на воздушной подушке. Ситуация с перевозкой пассажиров остается сложной – на реке образуются новые ледяные торосы. Туристов просят по возможности отложить поездку в Китай.

Администрация ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» сообщает, что в настоящее время перевозку осуществляют четыре судна на воздушной подушке. «С утра ведется активная работа по возвращению российских пассажиров из Хэйхэ, которые не смогли сделать это вчера. Первый рейс сегодня утром перевез 70 граждан РФ, а к обеду все оставшиеся 250 пассажиров смогли вернуться домой», – информирует правительство Амурской области.

Что касается ситуации на пункте пропуска в Благовещенске, выехать в Китай смог 391 гражданин России. По данным регионального правительства, очереди в билетные кассы нет. Осуществляется перевозка 200 граждан Китая, которые прибыли в составе организованных групп.

На данный момент возможности по транспортировке людей в обоих направлениях остаются ограниченными, поэтому министерство экономического развития и внешних связей Амурской области настоятельно рекомендует в ближайшее время воздержаться от приобретения билетов и путешествия в Хэйхэ без острой необходимости.

Всю необходимую фактическую информацию нужно уточнять в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» по телефону в Благовещенске: (4162) 59-57-64.