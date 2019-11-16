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16ноября
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Житель острова Русский приспособил военную «заброшку» под трепанговый цех

Житель острова Русский приспособил военную «заброшку» под трепанговый цех

В заброшенной военной части на острове Русский житель Владивостока организовал цех по переработке трепанга. Предварительный ущерб природе составил 8 миллионов рублей. Изъято 237 килограммов морского огурца. Живых трепангов отпустили в море.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность цеха по переработке незаконно добытых водных биологических ресурсов во Владивостоке. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб государству может составлять 8 миллионов рублей.

Нелегальное производство располагалось в заброшенных помещениях бывшей воинской части в районе бухты Рында. Расположение зданий вдали от посторонних глаз и наличие необходимых коммуникаций позволяло местному жителю скрытно заниматься противоправной деятельностью. Житель острова Русский ранее привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

В одном из складских помещений, где он установил необходимое оборудование и подключил дизель-генератор, располагался варочный цех, в котором пограничники обнаружили множество емкостей с живым трепангом.

Наличие промышленного электричества в другом здании предприимчивый гражданин использовал для оборудования в нем сушильного цеха. Здесь же были обнаружены стеллажи, тепловые пушки и мешки с переработанным морским огурцом.

Всего в ходе обследования помещений обнаружено и изъято свыше 9 400 особей варено-мороженого, 2 600 особей очищенного и 400 особей живого трепанга. Общий вес изъятых биоресурсов составил 237 килограммов. Живых трепангов вернули в естественную среду обитания.

Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято процессуальное решение, сообщает ПУ ФСБ РФ по Приморскому краю.

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#Дальний Восток #природа #производство #происшествия

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