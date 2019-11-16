Белогорск признан лучшим городом для отдыха и спорта в Приамурье

Белогорск стал первым среди городов Амурской области и вторым среди дальневосточных в рейтинге по развитию инфраструктуры спорта и отдыха по мнению жителей. Рейтинг провели эксперты портала Domofond.

Респонденты оценили утверждение «В моем районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть кафе, спортивные площадки и так далее» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города, участвующего в рейтинге, был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для спорта и отдыха.

В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Из 200 исследуемых территорий город занял 90 место (5,9 баллов) в рейтинге. Он стал первым среди крупных населенных пунктов Амурской области по развитию городской инфраструктуры, показав оценку населения выше среднероссийской. На 96 месте Благовещенск (5,8 баллов), на 180-м Свободный (4,7 баллов), сообщает пресс-служба мэрии Белогорска.

Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 5,8 баллов из 10 возможных. Лидерами по развитию инфраструктуры для спорта и отдыха, вошедшие в топ-10, стали преимущественно города Московской области. Городом с самой развитой инфраструктурой стало Кудрово Ленинградской области с 8,2 балла. Самая низкая оценка у Киселевска Кемеровской области — 3,2 балла.

ДФО: лучшие показатели по субъектам.

78 место в рейтинге – Хабаровск, Хабаровский край (6 баллов).

90 место в рейтинге – Белогорск, Амурская область (5,9 баллов).

141 место в рейтинге – Улан-Удэ, Бурятия (5,3 баллов).

147 место в рейтинге – Владивосток, Приморский край (5,3 баллов).

157 место в рейтинге – Магадан, Магаданская область (5,2 баллов).

169 место в рейтинге – Чита, Забайкальский край (4,9 баллов).

182 место в рейтинге – Биробиджан, Еврейская АО (4,6 баллов).

176 место в рейтинге – Якутск, Якутия (4,7 баллов).

194 место в рейтинге – Петропавловск-Камчатский, Камчатский край (4,1 баллов).

Сахалинская область – нет в рейтинге.

Чукотский автономный округ – нет в рейтинге.