Амурчан наградили за выдающиеся поступки (фото)

Фото: Амур.инфо

15 ноября в ЦЭВе в Благовещенске наградили победителей и участников областного конкурса «Поступки и люди». На церемонию награждения съехались амурчане со всей области. Победителей конкурса выбирали широким народным голосованием.

За 99 участников, заявленных в пяти номинациях, проголосовало более 120 тысяч амурчан. Памятный диплом получил каждый, кто принял участие в первом областном конкурсе социально значимых поступков.

Больше всего конкурсантов заявилось в номинацию «Гражданская позиция» (35 человек). На втором месте – «Забота о людях» (26 человек), на третьем – «Семейные ценности» (23 человека).

«Такая высокая активность наших земляков показывает, насколько востребованной оказалась акция, и мы надеемся, что она станет традиционной», – сказал председатель Общественной палаты Амурской области и руководитель оргкомитета конкурса Владимир Седов. Он вручил дипломы, статуэтки и подарки победителям.

В номинации «Гражданская позиция» победила руководитель Амурского общественного благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства «Мама» Светлана Саитова. Она была соинициатором и соорганизатором проведения первого открытого регионального турнира по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы губернатора Амурской области «Амурская волна 2019».

«Тяжело помогать, когда не знаешь чем. А я знаю, я сама мама ребенка-инвалида с детства. У дочери ДЦП. Я знаю, в чем нуждаются эти дети, но без вашей помощи нам не справиться», – высказалась Светлана Николаевна.

В номинации «Забота о людях» победила педагог школы № 3 поселка Новобурейский Бурейского района Альбина Истомина. В прошлом году она открыла «Театр детям» для ребят с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении. Она руководит юнармейским отрядом и волонтерской молодежной организацией «Вместе».

Победитель конкурса «Поступки и люди» в номинации «Во имя жизни» –водитель из села Ивановка Ивановского района Алексей Сопов. Он переоборудовал личный автомобиль для помощи в тушении пожаров. Мужчина помогает ликвидировать возгорания на территории Ивановского района.

«Я работаю в противопожарной службе области 13 лет. Мой отец тоже был пожарным. Считаю, если есть возможность помочь, значит, нужно помогать, не все же нам от государства блага требовать, и самому нужно отдавать», – сказал Алексей Сергеевич.

В номинации «Семейные ценности» победила представитель династии педагогов, преподаватель английского языка из поселка Новобурейский Бурейского района Валерия Косачева . Ее мама и папа, бабушки и дедушки по обеим линиям, а также тетя работали учителями. Общий педагогический стаж семьи, по собственным подсчетам Валерии, составляет 235 лет.

Победительница в номинации «Большое сердце» многодетная мама Анна Светличная из Благовещенска воспитала с мужем своих пятерых детей и уже 14 лет занимается воспитанием приёмных.

«Я считаю, что семья – это душевное благополучие не только себя самого, но и всех близких людей. И такая семья помогает человеку развиваться, нарабатывать светлый позитивный опыт - это именно то, ради чего человек и живет на Земле», – уверена Анна Николаевна.

Конкурс организовали и провели по инициативе Общественной палаты Амурской области, при поддержке областного Агентства развития гражданского общества и газеты «Амурская правда».

В рамках церемонии чествовали и участников акции «Повод гордиться». Любой амурчанин мог размещать под хэштегом #поводгордиться28 любые объекты, исторические или современные события, людей — все, что вызывает восхищение. Автор поста, набравший наибольшее количество лайков, награжден специальным призом от Общественной палаты Амурской области. Им стал Максим Ермаков из Тынды. Его пост о фирменном поезде «Гилюй» Благовещенск – Тында набрал наибольшее количество голосов.

Конкурсы «Поступки и люди» и «Повод гордиться» проводились областной Общественной палатой с 11 июня по 1 ноября и стали частью масштабного проекта «Область живет».

В этот же день начала работу передвижная фотовыставка об участниках конкурса «Поступки и люди», с которой жители и гости Благовещенска смогут познакомиться в ноябре-декабре в торговых и культурных центрах.

В фойе в ЦЭВа прошла и ярмарка-презентация «Аллея НКО», организованная молодежной общественной организацией «Пульс». 15 областных общественных организаций заявили о себе и рассказали всем желающим о своей деятельности.

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков