Благовещенцы массово жалуются на отключение воды

Фото: Амур.инфо

Некоторые жители Благовещенска 16 ноября остались без воды. Об этом горожане сообщают в редакцию Амур.инфо и рассказывают в своих аккаунтах в соцсетях. По их информации, проблемы с водоснабжением возникли в микрорайоне, в районе ОКЦ и некоторых других районах города.

«Что в городе с водой? В водоканал не дозвониться», – спрашивает один из читателей Амур.инфо.

«Живём в центре, район ОКЦ. Проснулись, а из крана ни капли... Старшая дома звонила, сказали из-за шуги. Но не до такой же степени, что даже помыться невозможно», – сообщает другой.

«Начинаются выходные, и, как всегда, вылезают проблемы города. Водоканал отключил напор из-за ледостава. Вроде зима началась, и были предупреждены, что будут морозы. Но не готовим мы сани летом, делаем все, когда петух клюнет», – негодует горожанин.

«Красноармейская, 164. Жильцы подозревают УК, она тянет с уходом в другую УК, не реагирует вообще ни на какие жалобы. Никаких объявлений на доме не было, да и какая разница объявления – на дворе конец ноября», – рассказал благовещенец.

«Район ТЭЦ, микраха, центр, до Пушкина – практически нигде уже нет», – подытожил еще один недовольный горожанин.

Ситуацию прокомментировали в АКС. Там отметили, что от водоснабжения никого не отключали. Виной всему действительно шуга. Давление в сети снижено, поэтому дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется.

«Из-за резкого похолодания река Амур наполнилась мелкой крошкой льда. По реке идёт шуга. Это естественный ежегодный процесс, к сожалению, не подвластный Амурским коммунальным системам. Внутри реки Амур оголовки, мелкая сетка 1 на 1 сантиметр, чтобы не смогли при заборе воды в питьевую воду попасть даже мальки. Сейчас эта сетка забита мелкой кашей ледяной. В ближайшие дни работа водозабора стабилизируется. Сотрудники Амурских коммунальных систем делают всё возможное для нормализации ситуации. На полную мощность ведёт водоподготовку и подачу воды в город водозабор "Северный". У нас общая водоразборная сеть. Давление в сети снижено. Из-за этого дефицит воды испытывают жители верхних этажей многоэтажных домов в некоторых районах города. В ближайшее время лёд на реке встанет, ситуация нормализуется. Просим проявить немного терпения. Ситуация не зависит от работников ресурсоснабжающей организации», – сообщают в АКС.