Семьям погибшего и пострадавших студентов в ЧП в амурском колледже выплатят 2,5 миллиона

Фото: Амур.инфо

Как писало Амур.инфо, трагедия случилась в четверг, 14 ноября. В ходе нее погиб один студент, трое ранены, сам стрелок покончил жизнь самоубийством. В настоящее время ведется следствие, со студентами и коллективом образовательной организации работают психологические службы.

Для предупреждения подобных случаев министерство образования и науки Амурской области проводит мониторинг психологического климата в образовательных организациях. Муниципалитетам поручено создать собственные психологические службы. Кроме того, с целью урегулирования конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в области на базе областного института развития образования создана консультационная служба психолого-педагогической помощи.

Обратиться к специалистам центра можно по телефонам: 8 (4162) 226-247 и 8 (4162) 226-250.