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16ноября
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сегодня, 12:54 16

Семьям погибшего и пострадавших студентов в ЧП в амурском колледже выплатят 2,5 миллиона

Семьям погибшего и пострадавших студентов в ЧП в амурском колледже выплатят 2,5 миллиона
Фото: Амур.инфо

Семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ получат выплаты из резервного фонда правительства Амурской области. На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей.

Как писало Амур.инфо, трагедия случилась в четверг, 14 ноября. В ходе нее погиб один студент, трое ранены, сам стрелок покончил жизнь самоубийством. В настоящее время ведется следствие, со студентами и коллективом образовательной организации работают психологические службы.

Для предупреждения подобных случаев министерство образования и науки Амурской области проводит мониторинг психологического климата в образовательных организациях. Муниципалитетам поручено создать собственные психологические службы. Кроме того, с целью урегулирования конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в области на базе областного института развития образования создана консультационная служба психолого-педагогической помощи.

Обратиться к специалистам центра можно по телефонам: 8 (4162) 226-247 и 8 (4162) 226-250.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Что? Кто получит? Серьезно?

    Уголовное дело за травлю завели?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Никто никого травил. Уже разобрались. Размер помощи озвучили. Чёт я в шоке.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Лучше бы эти деньги на больных детей пустили - в местных магазинах, автобусах сколько лет уж сборы объявляли.

  • inoy

    inoy
    44 минуты назад

    охранное агенство пусть и платит, в цепочки событий не последнее место занимают. А дело разве уже закрыто??? все обстоятельства выяснены???

  • Лалаленд

    Лалаленд
    43 минуты назад

    а семье Данила помощь окажут?

  • В мире животных

    В мире животных
    41 минута назад

    А давайте скинемся?

  • ay

    ay
    41 минута назад

    "А семье Данила..."

    А зачем? Орлов этими 2,5 млн сказал, что стрелок - не потерпевший. Гопарям бабло достанется.

  • В мире животных

    В мире животных
    40 минут назад

    Когда похороны Даниила? Номер карты?

  • Myxira

    Myxira
    34 минуты назад

    Выплаты в результате несчастного случая? Какое обоснование у выплат?...

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    32 минуты назад

    Myxira

    Выплаты в результате несчастного случая? Какое обоснование у выплат?...



    Тоже интересно, так же как и фамилии принявших решение. Не уж то сам Орлов?

  • ay

    ay
    26 минут назад

    Медведев, видимо, ситуацию на карандаш взял, от того и поспешные (и, на мой взгляд, Неверные) решения.

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

    ay

    Медведев, видимо, ситуацию на карандаш взял, от того и поспешные (и, на мой взгляд, Неверные) решения.



    Главное отчитаться, прикрыть царственные жёпы и повесить всё на стрелявшего.

  • ay

    ay
    25 минут назад

    Травителям срок наматывать надо, а им пряники раздают. Подозреваю, что по 26 школе тоже деньжат подкинут. НЕ тем.

  • азалия

    азалия
    15 минут назад

    Действительно! Не поторопились? Может вначале до конца разобраться? Почему-то сочувствие вызывает погибший стрелок.

  • Vlad73

    Vlad73
    11 минут назад

    В инстограмме аккаунт администрации амурской области разместил эту информацию и после нескольких комментариев, я как понимаю гневных, отключил размещение комментариев, правительству не нужно мнение народа.

  • retrogr

    retrogr
    7 минут назад

    забавники

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