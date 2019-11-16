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16ноября
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сегодня, 12:33 7

В Благовещенске начальника ЧОПа заключили под стражу

В Благовещенске начальника ЧОПа заключили под стражу
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске определили меру пресечения генеральному директору частной охранной организации в связи со стрельбой в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Его на 2 месяца заключили под стражу.

Решение вынесли 16 ноября на заседании в Благовещенском городском суде. В СИЗО он пробудет минимум до 14 января. Как сообщает корреспондент «Альфа ТВ» с места событий, о заключении под стражу ходатайствовали сотрудники амурского управления СКР. Защита настаивала на домашнем аресте.

Гендиректор частной охранной организации «Сириус-А» бывший полицейский с 23-летним стажем, сейчас он на пенсии.

Следственные органы Амурской области предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание, которое грозит виновному по данной статье – 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность. В результате 14 ноября 19-летней учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

В отношении охранника меру пресечения пока не определили, решение отложили на 72 часа. Прокуратуре нужно 3 дня, чтобы собрать необходимое количество доказательств и выбрать справедливую меру пресечения.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Получается из-за 4 утырков которые гнобили пацана столько проблем получилось.

    И к ним никаких вопросов не будет.

    Ещё и денег губернатор им выделит.

    Стрелок чуток не правильно поступил.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    В чём вина директора? Просто нужна жертва. В Керчи вроде никого не закрывали.

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    Родя

    Получается из-за 4 утырков которые гнобили пацана столько проблем получилось. И к ним никаких вопросов не будет. Ещё и денег губернатор им выделит. Стрелок чуток не правильно поступил.



    + много. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего

  • В мире животных

    В мире животных
    47 минут назад

    Тогда необходимо требовать закрыть генерала Аксенова от МВД и полковника Шишленина от Росгвардии.

    И эту барышню по фамилии Яковлева - министра. Они же проверяли учебные учреждения перед началом учебного года. На нары ее.

  • В мире животных

    В мире животных
    45 минут назад

    Минобр подписывали документы о готовности колледжа к учебному году. Безопасность учащихся входила в эти документы.

    Яковлеву на нары. Иначе все это профанация и цирк.

    Хотя мы все понимаем - это все профанация и цирк.

  • OT

    OT
    37 минут назад

    Если директор виновник, то охранник тогда причем? А если охранник виновник, то директор причем?

    Ведь в любом случае от повторений не подобных сценариев не избавлен никто и если тут на долгое время все успокоится, то где-то в других регионах страны точно такое случится. А что устранили и обезопасили? НИ-ЧЕ-ГО. Система все та-же. Есть ЧОП. Есть нацгвардия. Есть едро. Есть Путин и Медведев. Что изменилось?

  • Отец

    Отец
    32 минуты назад

    Кукольный суд, а мужика жаль, под хайп попал...

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