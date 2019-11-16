В Благовещенске начальника ЧОПа заключили под стражу

Фото: Амур.инфо

Решение вынесли 16 ноября на заседании в Благовещенском городском суде. В СИЗО он пробудет минимум до 14 января. Как сообщает корреспондент «Альфа ТВ» с места событий, о заключении под стражу ходатайствовали сотрудники амурского управления СКР. Защита настаивала на домашнем аресте.

Гендиректор частной охранной организации «Сириус-А» бывший полицейский с 23-летним стажем, сейчас он на пенсии.

Следственные органы Амурской области предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание, которое грозит виновному по данной статье – 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность. В результате 14 ноября 19-летней учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

В отношении охранника меру пресечения пока не определили, решение отложили на 72 часа. Прокуратуре нужно 3 дня, чтобы собрать необходимое количество доказательств и выбрать справедливую меру пресечения.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.