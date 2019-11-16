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16ноября
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сегодня, 11:45 0

В Шимановске огонь охватил котельную

В Шимановске огонь охватил котельную
Фото: Архив ГУ МЧС России по Амурской области

В Шимановске ночью огонь охватил котельную на базе, которая отапливает гаражи. Огонь повредил кровлю строения на площади 9 квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются.

«Сообщение о пожаре в Шимановске поступило в 02:22. Через девять минут сотрудники пожарно-спасательной части № 9 в составе пяти человек и двух единиц техники прибыли на место. В течение восьми минут открытое горение ликвидировали, котельную отстояли», – сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары

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