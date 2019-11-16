Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:27 1

Амурские синоптики предупреждают о приближении сильных снегопадов

Амурские синоптики предупреждают о приближении сильных снегопадов
Фото: pixabay.com

Амурские синоптики сообщают о том, что на регион надвигаются сильные снегопады. Об этом сотрудники Амурского гидрометцентра пишут в своем аккаунте Инстаграма.

Непогода ожидается в понедельник, 18 ноября. «18 ноября активный южный циклон принесёт сильные снегопады в южные, центральные и местами в северные районы Амурской области. Ухудшение видимости при снеге до 500-1 000 метров. На дорогах снежный накат, гололедица», – говорится в публикации.

Просмотров всего: 1070

#погода

распечатать


Общество

До минус 24 градусов: погода в Приамурье на 16 ноября
Общество

Синоптики помогут амурчанам ответить на вопрос «Какая погода была в день рождения?»
Общество

Ветер до 14 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 16 ноября
Общество

Ветрено и холодно: прогноз погоды в Амурской области на 15 ноября
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Лалаленд

    Лалаленд
    1 час назад

    вы эту информацию мэру покажите

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь