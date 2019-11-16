Амурские синоптики предупреждают о приближении сильных снегопадов

Амурские синоптики сообщают о том, что на регион надвигаются сильные снегопады. Об этом сотрудники Амурского гидрометцентра пишут в своем аккаунте Инстаграма.

Непогода ожидается в понедельник, 18 ноября. «18 ноября активный южный циклон принесёт сильные снегопады в южные, центральные и местами в северные районы Амурской области. Ухудшение видимости при снеге до 500-1 000 метров. На дорогах снежный накат, гололедица», – говорится в публикации.

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Любовь Чуприна