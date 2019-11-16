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В Благовещенске в пятиэтажке загорелся мусоропровод (видео)

В Благовещенске в пятиэтажке загорелся мусоропровод (видео)
Фото: Скриншот видео

Вечером 15 ноября в Благовещенске в доме № 197 по улице 50-летия Октября загорелся мусоропровод. Жители дома предполагают, что пожар возник из-за поджога. Как сообщают в амурском управлении МЧС, причина и виновник случившегося устанавливаются.

«Полностью мусоропровод горел! Нас всех, весь подъезд, выгнали на улицу. Кто-то поджег мусоропровод. Хорошо, что пожарные быстро приехали. Дом обесточили», – рассказал очевидец.

«Сообщение о пожаре в Благовещенске поступило поздно вечером. Через семь минут сотрудники Благовещенского гарнизона в составе 14 человек и четырех единиц техники прибыли на место. Горел мусор в мусороприемнике в одном из подъездов на первом этаже. В течение семи минут открытое горение ликвидировали, не допустив распространения огня», – сообщили в пресс-службе амурского МЧС.

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#пожары

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