В 2020 году в Приамурье капитально отремонтируют 4 стадиона

На четырех стадионах Амурской области в 2020 году пройдет капитальный ремонт. Спортивные объекты обновят в Ивановке, Райчихинске, Завитинске и пгт Бурея. Капремонт также запланирован на двух площадках в поселке Юхта Свободненского района и селе Новогеоргиевка Шимановского района.

Планы по капремонту сформированы и на 2021 год. Среди объектов – пришкольные стадионы в Ивановке и Прогрессе, спортивно-оздоровительный лагерь «Строитель», устройство навеса хоккейной коробки в Константиновке, а также строительство плоскостного спортивного сооружения в Сковородине.

Кроме того, в ближайшие два года в области должно стартовать строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными спортивными залами. Два из них планируются в Благовещенске. По одному – в Тамбовке, Магдагачи и Тынде. Последний оснастят ледовым полем, сообщает министерство спорта и физической культуры Амурской области.

Капитальные ремонты проведут благодаря средствам программы «Газпром – детям». В 2020 году сумма поддержки составит 100 миллионов рублей.

В Приамурье программа действует с 2017 года. За это время по линии министерства физической культуры в области появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, включающие в себя футбольное поле, зоны для легкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, зрительские трибуны; многофункциональные спортивные площадки с удобным покрытием.