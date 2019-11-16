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16ноября
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сегодня, 10:48 1

В 2020 году в Приамурье капитально отремонтируют 4 стадиона

В 2020 году в Приамурье капитально отремонтируют 4 стадиона
Фото: pixabay.com

На четырех стадионах Амурской области в 2020 году пройдет капитальный ремонт. Спортивные объекты обновят в Ивановке, Райчихинске, Завитинске и пгт Бурея. Капремонт также запланирован на двух площадках в поселке Юхта Свободненского района и селе Новогеоргиевка Шимановского района.

Планы по капремонту сформированы и на 2021 год. Среди объектов – пришкольные стадионы в Ивановке и Прогрессе, спортивно-оздоровительный лагерь «Строитель», устройство навеса хоккейной коробки в Константиновке, а также строительство плоскостного спортивного сооружения в Сковородине.

Кроме того, в ближайшие два года в области должно стартовать строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными спортивными залами. Два из них планируются в Благовещенске. По одному – в Тамбовке, Магдагачи и Тынде. Последний оснастят ледовым полем, сообщает министерство спорта и физической культуры Амурской области.

Капитальные ремонты проведут благодаря средствам программы «Газпром – детям». В 2020 году сумма поддержки составит 100 миллионов рублей.

В Приамурье программа действует с 2017 года. За это время по линии министерства физической культуры в области появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, включающие в себя футбольное поле, зоны для легкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, зрительские трибуны; многофункциональные спортивные площадки с удобным покрытием.

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#спорт #строительство

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Комментарии
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  • Лалаленд

    Лалаленд
    3 часа назад

    а команду мастеров вернут?

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