Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:32 7

Амурской делегации пришлось ночевать в Китае из-за сломавшейся «пумы»

Амурской делегации пришлось ночевать в Китае из-за сломавшейся «пумы»
Фото: Амур.инфо

Делегации учебных заведений Амурской области, которая принимала участие в конкурсе профессионального мастерства стран ШОС, пришлось ночевать в Хэйхэ из-за сломавшейся «пумы» и ухудшения ледовой обстановки. Утром 16 октября проблема с перевозками решилась. Амурчане прошли пограничный контроль и отправились домой.

«38 человек студентов и преподавателей ночевали бесплатно в общежитии хэйхэского университета по договоренности с руководством учебного заведения. Больше свободных мест не было, но и так хорошо. 20 преподавателей ночевали в гостинице в городе за свои деньги. Сейчас все расселись по "пумам". Отчаливаем», – рассказал источник.

Как писало Амур.инфо, в Китае застряли 58 студентов и преподавателей. Рейсы на таможнях в Благовещенске и Хэйхэ задерживались из-за поломки единственного судна, которое могло перевозить пассажиров в нынешних ледовых условиях. Кроме того, на реке Амур ухудшилась ледовая обстановка, которая препятствовала движению судов.

«Сейчас ходит большой "скат", "Арктика" и "пума" поменьше. Пропускают максимально быстро. Торосы на реке действительно большие и острые. Неудивительно, что "пумы" рвали подушки», – добавил источник.

В Китай амурскую делегацию отправила одна из российских турфирм. Ранее ее представители поясняли, что если туристы не смогут покинуть в установленные сроки территорию Хэйхэ, то китайская принимающая сторона возьмет на себя расходы по обеспечению проживания и питания.

Просмотров всего: 496

#вузы #происшествия #таможня #транспорт

распечатать


Общество 16

Семьям погибшего и пострадавших студентов в ЧП в амурском колледже выплатят 2,5 миллиона

Общество 7

В Благовещенске начальника ЧОПа заключили под стражу
Общество

Выделены деньги на субсидированные полеты из Благовещенска на 2020 год
Происшествия 19

Из-за ЧП в колледже Благовещенска руководителю ЧОПа предъявили обвинение

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Лалаленд

    Лалаленд
    3 часа назад

    зато цены на Пумы бешенные

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    сколько можно уже про это??? каждый год одно и тоже. Вводите регулирование по количеству пассажиров в этот период, всем бабки нужны))) а как там будет, так и будет.....

  • Blumderson

    Blumderson
    3 часа назад

    Надеюсь хоть не в палатках ночевали

  • семёнов

    семёнов
    2 часа назад

    а при чём здесь фото из аэропорта? это тоже на берегу Амура?

  • Blumderson

    Blumderson
    2 часа назад

    семёнова при чём здесь фото из аэропорта? это тоже на берегу Амура?


    Автор этой ветки новостной просто заблудился либо 2 гис из строя у него вышел

  • Vlad73

    Vlad73
    26 минут назад

    Когда амур инфо исключит слово "пума", из своего лексикона, если не ошибаюсь этих судов уже давно нет, называйте правильно, суда на воздушной подушке (свп)

  • Пальмочка

    Пальмочка
    22 минуты назад

    Думала новость старая, про 16 октября написано

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь