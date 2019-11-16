Амурской делегации пришлось ночевать в Китае из-за сломавшейся «пумы»

Фото: Амур.инфо

Делегации учебных заведений Амурской области, которая принимала участие в конкурсе профессионального мастерства стран ШОС, пришлось ночевать в Хэйхэ из-за сломавшейся «пумы» и ухудшения ледовой обстановки. Утром 16 октября проблема с перевозками решилась. Амурчане прошли пограничный контроль и отправились домой.

«38 человек студентов и преподавателей ночевали бесплатно в общежитии хэйхэского университета по договоренности с руководством учебного заведения. Больше свободных мест не было, но и так хорошо. 20 преподавателей ночевали в гостинице в городе за свои деньги. Сейчас все расселись по "пумам". Отчаливаем», – рассказал источник.

Как писало Амур.инфо, в Китае застряли 58 студентов и преподавателей. Рейсы на таможнях в Благовещенске и Хэйхэ задерживались из-за поломки единственного судна, которое могло перевозить пассажиров в нынешних ледовых условиях. Кроме того, на реке Амур ухудшилась ледовая обстановка, которая препятствовала движению судов.

«Сейчас ходит большой "скат", "Арктика" и "пума" поменьше. Пропускают максимально быстро. Торосы на реке действительно большие и острые. Неудивительно, что "пумы" рвали подушки», – добавил источник.

В Китай амурскую делегацию отправила одна из российских турфирм. Ранее ее представители поясняли, что если туристы не смогут покинуть в установленные сроки территорию Хэйхэ, то китайская принимающая сторона возьмет на себя расходы по обеспечению проживания и питания.