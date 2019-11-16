Выделены деньги на субсидированные полеты из Благовещенска на 2020 год

Правительство РФ в 2020 году направит 8,35 миллиарда рублей на субсидирование 262 региональных авиамаршрутов. Из Благовещенска можно будет вылететь в Улан-Удэ, Читу, Комсомольск-на-Амуре и Нерюнгри.

В приложении к приказу Федерального агентства воздушного транспорта уточняется количество и характер рейсов.

Так, с 1 января по 31 декабря 2020 года будет летать воздушное судно SSJ-100 на 103 посадочных мест из Благовещенска в Улан-Удэ. Полеты будет осуществлять авиакомпания ИрАэро. Период выполнения рейсов – 1 полет в неделю, 52 парных рейса в год.

С 1 января по 31 декабря 2020 года можно будет улететь из Благовещенска в Читу на том же SSJ-100 авиакомпании ИрАэро. Период выполнения рейсов – 3 раза в неделю и 156 парных рейсов в год.

С 1 марта по 31 декабря 2020 года будут доступны субсидированные билеты на рейсы из Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре. Их будет осуществлять самолет ERJ-117 на 78 посадочных места авиакомпании «Сибирь». Период выполнения рейсов ­– 2 полета в неделю, 88 парных рейсов в год.

С 1 марта по 31 декабря 2020 года будет летать ERJ-117 авиакомпании «Сибирь» из Благовещенска в Нерюнгри. Период выполнения рейсов – 2 раза в неделю, 87 парных рейса в год.

В общем, федеральные средства, выделенные на субсидированные полеты, позволят перевезти около 2,5 миллиона пассажиров.

Как сообщает «Российская газета», в 2019 году на субсидирование региональных авиаперевозок выделено 7,8 миллиарда рублей, было утверждено 242 субсидируемых маршрута.

За первые семь месяцев 2019 года российские авиакомпании перевезли на субсидируемых региональных маршрутах больше пассажиров, чем за весь прошлый год.

Выделение субсидий на региональные авиаперевозки из федерального и региональных бюджетов регламентируется постановлением правительства РФ 1242 от 25 декабря 2013 года. Это сделано для стимулирования авиакомпаний расширять маршрутную сеть в обход Москвы. Бюджетные деньги позволяют перевозчикам избежать убытков в первые годы после открытия новых направлений, когда спрос на них еще недостаточен для окупаемости перелетов. В качестве примеров субсидируемых маршрутов можно назвать перелеты из Казани в Омск, из Екатеринбурга в Липецк, из Олекминска в Иркутск.

Улететь, например, из Новосибирска в Читу по субсидируемым билетам в октябре этого года можно было за 2,5 тысячи рублей, пишет издание. Другой перевозчик предлагает круглогодичный перелет из Хабаровска в Иркутск за 6 тысяч. Это специальные тарифы, которые действуют для льготников – студентов до 23 лет, пенсионеров, многодетных семей, инвалидов. Для сравнения, на общих условиях прямой перелет из Хабаровска в Иркутск у той же авиакомпании в августе обойдется в 15 тысяч.