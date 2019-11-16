До минус 24 градусов: погода в Приамурье на 16 ноября

16 ноября в Амурской области местами ожидается слабый снег. Температура воздуха прогнозируется в пределах минус 12…17 градусов, в северных районах – минус 19…24.

Северо-западный ветер дует со скоростью 2…7 метров в секунду с усилением до 12 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

В Благовещенске без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 6…11 метров в секунду. Температура воздуха – минус 13…15 градусов.