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До минус 24 градусов: погода в Приамурье на 16 ноября

До минус 24 градусов: погода в Приамурье на 16 ноября
Фото: pixabay.com

16 ноября в Амурской области местами ожидается слабый снег. Температура воздуха прогнозируется в пределах минус 12…17 градусов, в северных районах – минус 19…24.

Северо-западный ветер дует со скоростью 2…7 метров в секунду с усилением до 12 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

В Благовещенске без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 6…11 метров в секунду. Температура воздуха – минус 13…15 градусов.

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#погода

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