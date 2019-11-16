Гороскоп 16 ноября: у Раков яркий день, Скорпионам не стоит выяснять отношения

Восход Солнца: 07:44

Заход Солнца: 16:44

Солнце в Скорпионе.

Овен. Хозяйственные дела или бытовые проблемы потребуют немедленного решения. Встречи с друзьями могут послужить причиной недоразумений или усталости. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия, конфликты с родственниками или детьми. Романтическая встреча или общение с близким человеком принесут облегчение и радость.

Телец. Противоречивый, двойственный день. Сегодня возможны резкие смены настроения. Вам пойдет на пользу посещение театра или уединение, занятие любимым делом.

Близнецы. Вам следует наладить отношения, которые оказались сложными. Уделите внимание родственникам и друзьям. Новые дела затруднены, разберитесь с прежними и только наметьте перспективы на будущее.

Рак. День обещает быть ярким и запоминающимся. Доброта и великодушие помогут установить доверительные отношения с партнерами. День благоприятен для путешествий, поездок, физических нагрузок, активного отдыха, водных процедур. Сочетание планет неблагоприятно для торговых и коммерческих операций.

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Лев. Тяжелый день, омраченный проблемами, на которые Львы не обращали внимания. Возможно, они осложнят ваши отношения с коллегами по работе; встречи пройдут неудачно, а дела будут решаться с максимальными потерями времени и сил. Велика необходимость реальной оценки происходящего в этот выходной.

Дева. День связан с перегрузками и ухудшением самочувствия. Возможно, что тяжелые мысли и предчувствия не дадут Вам сегодня расслабиться. Смятение чувств способно навредить вашей репутации и осложнить отношения с близкими. Будьте внимательны к своим любимым. Для успеха вам понадобятся покой, терпение и хладнокровие.

Весы. Коммуникабельность и общительность, вообще свойственные Весы позволят привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Вероятно новое романтическое увлечение, однако погоня за золотым тельцом не позволит проявить глубину чувств или серьезность намерений.

Скорпион. Тяжелый и опасный день. Ошибки в работе, зависть недоброжелателей, неожиданные препятствия будут мешать плодотворной деятельности. Финансовое положение ухудшится. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Возможны конфликты с начальством из-за вашего нежелания следовать здравому смыслу. В этот день желательно избегать выяснения отношений.

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Стрелец. Нерешенные или неожиданные проблемы могут заставить Вас изрядно потрудиться для того, чтобы вернуть события в привычное русло. Возможны финансовые потери. Жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому Вы не сможете в полной мере проявить свои таланты и способности. Все, чего Вы добьетесь, будет сделано с большим трудом. Но звезды предполагают, что ваш труд окупится.

Козерог. Сегодня Вы можете оказаться в новой ситуации, но сориентироваться Вам будет легко, поскольку интуиция заработает в полную силу. Мышление, чувства, поступки будут проявляться сильно и гармонично, возможны успехи в искусстве, личной и деловой жизни.

Водолей. Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

Рыбы. Для успешного завершения начатого дела необходимо заручиться поддержкой знакомых или друзей. Не стесняйтесь попросить о помощи, даже если Вам кажется, что Вы можете справиться сами. В последний момент ситуация может круто измениться. Решительность, оптимизм, терпение и успех будет за вами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев