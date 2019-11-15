Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
15 ноября 2019, 20:44 19

Из-за ЧП в колледже Благовещенска руководителю ЧОПа предъявили обвинение

Из-за ЧП в колледже Благовещенска руководителю ЧОПа предъявили обвинение
Фото: СК РФ

В Амурской области в связи со стрельбой в колледже Благовещенска генеральному директору частной охранной организации предъявлено обвинение. Ожидается, что меру пресечения обвиняемому суд определит 16 ноября.

Следственные органы Амурской области предъявили обвинение генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» в совершении преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание, которое грозит виновному по данной статье – 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность. В результате 14 ноября 19-летней учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ожидается, что Благовещенский городской суд определит меру пресечения 16 ноября.

Просмотров всего: 1383

#закон #происшествия #суды #стрельба в колледже

распечатать


Общество 14

Семьям погибшего и пострадавших студентов в ЧП в амурском колледже выплатят 2,5 миллиона

Общество 7

В Благовещенске начальника ЧОПа заключили под стражу
Происшествия 7

Амурской делегации пришлось ночевать в Китае из-за сломавшейся «пумы»
Происшествия 8

В Благовещенске женщину заставили перевести почти 100 тысяч на чужой счет
Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Лесник28

    Лесник28
    16 часов назад

    Нашли крайнего...

  • Graf1977

    Graf1977
    16 часов назад

    Наказать конечно его надо, но до 10 лет, круто конечно!

    Раньше это называлось перегибы!

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    16 часов назад

    Не фик суваться в охранную деятельность если не собираешься работать нормально. За свои косяки можно не только деньги потерять, но и свободу. Потому что все как обычно у нас делается на авось, номинально. Мож после такого ужаса чоповцы со страху у себя порядки наведут, а не только будут штаны протирать на вахтах.

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    16 часов назад

    В садик шизика пустили, с ружьем в колледж тоже. Охрана, тоже мне.

  • full

    full
    16 часов назад

    Молчание Ягнят

    Не фик суваться в охранную деятельность если не собираешься работать нормально. За свои косяки можно не только деньги потерять, но и свободу. Потому что все как обычно у нас делается на авось, номинально. Мож после такого ужаса чоповцы со страху у себя порядки наведут, а не только будут штаны протирать на вахтах.



    Какие порядки? Станут обыскивать людей? А это тупо незаконно. Не пускать тоже незаконно. Они никто и звать их никак. Видимость, как и вся власть в России.

  • VEGa

    VEGa
    16 часов назад

    Сейчас проверят его другие обьекты, плюс то что в прошлом охранял, там наверняка в 80-90% тоже без лицензии охранники были. Притянут многократно нарушение. Плюс общественный резонанс. Дадут лет 5-7. Короче попал экономщик.

  • VEGa

    VEGa
    16 часов назад

    Сейчас проверят его другие обьекты, плюс то что в прошлом охранял, там наверняка в 80-90% тоже без лицензии охранники были. Притянут многократно нарушение. Плюс общественный резонанс. Дадут лет 5-7. Короче попал экономщик.

  • 028rus

    028rus
    16 часов назад

    Большая огласка сделает своё дело. Тут систему в общем надо исправлять а не ген директора закрывать хотя безусловно виноват но и другие чины надеюсь понесут наказание не просто выговором. Он не один виноват в этом происшествии к разным инстанциям вопросов много, почему их не привлекли ещё не понятно

  • Oldlord

    Oldlord
    16 часов назад

    В таком случае надо сажать всех руководителей ЧОПов!

  • VEGa

    VEGa
    16 часов назад

    Сажать рано. Это на него перст случая указал. А вот штрафовать по 1 пункту той же статьи надо обязательно.

  • postal

    postal
    16 часов назад

    full

    Молчание Ягнят

    Не фик суваться в охранную деятельность если не собираешься работать нормально. За свои косяки можно не только деньги потерять, но и свободу. Потому что все как обычно у нас делается на авось, номинально. Мож после такого ужаса чоповцы со страху у себя порядки наведут, а не только будут штаны протирать на вахтах.



    Какие порядки? Станут обыскивать людей? А это тупо незаконно. Не пускать тоже незаконно. Они никто и звать их никак. Видимость, как и вся власть в России.



    таковы наши законы.поэтому теперь чоповцы будут шарохаться от греха подальше от учебных заведений.Зато росгвардия сможет получить госконтракты.В принципе,полисмены и должны сидеть вместо "охранников".Вопрос лишь в том,будут ли у заведений деньги на это.Капитализм,мать его.Бюджетники будут охранять своих же сограждан за допоплату.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    16 часов назад

    Молчание Ягнят

    Не фик суваться в охранную деятельность если не собираешься работать нормально. За свои косяки можно не только деньги потерять, но и свободу. Потому что все как обычно у нас делается на авось, номинально. Мож после такого ужаса чоповцы со страху у себя порядки наведут, а не только будут штаны протирать на вахтах.



    Поддерживаю! Денег хотим, как показала практика, ни за что, а отвечать - у нас прав нет.

  • Oldlord

    Oldlord
    16 часов назад

    Любопытно, какие ЧОПы теперь будут участвовать в конкурсах на охрану учебных заведений?

  • full

    full
    16 часов назад

    postal

    full

    Молчание Ягнят

    Не фик суваться в охранную деятельность если не собираешься работать нормально. За свои косяки можно не только деньги потерять, но и свободу. Потому что все как обычно у нас делается на авось, номинально. Мож после такого ужаса чоповцы со страху у себя порядки наведут, а не только будут штаны протирать на вахтах.



    Какие порядки? Станут обыскивать людей? А это тупо незаконно. Не пускать тоже незаконно. Они никто и звать их никак. Видимость, как и вся власть в России.



    таковы наши законы.поэтому теперь чоповцы будут шарохаться от греха подальше от учебных заведений.Зато росгвардия сможет получить госконтракты.В принципе,полисмены и должны сидеть вместо "охранников".Вопрос лишь в том,будут ли у заведений деньги на это.Капитализм,мать его.Бюджетники будут охранять своих же сограждан за допоплату.



    В данной функции полисмены никоим образом не имеют дополнительных полномочий. Пофиг, кто стоит у рамки. Полисмены просто дороже.

  • VEGa

    VEGa
    16 часов назад

    Кстати, и проверяльщиков надо туда же определить. Ещё неизвестно как они так проверяли$$$)))

  • Ольга1972

    Ольга1972
    16 часов назад

    Для начала надо разобраться в конфликте приведшем к трагедии. Ведь охранник это не причина стрельбы. Причина в другом. Когда идёт поток студентов не возможно осмотреть всех, нужны рамки как в аэропорту!!!!

  • postal

    postal
    16 часов назад

    full

    postal

    full

    Молчание Ягнят

    Не фик суваться в охранную деятельность если не собираешься работать нормально. За свои косяки можно не только деньги потерять, но и свободу. Потому что все как обычно у нас делается на авось, номинально. Мож после такого ужаса чоповцы со страху у себя порядки наведут, а не только будут штаны протирать на вахтах.



    Какие порядки? Станут обыскивать людей? А это тупо незаконно. Не пускать тоже незаконно. Они никто и звать их никак. Видимость, как и вся власть в России.



    таковы наши законы.поэтому теперь чоповцы будут шарохаться от греха подальше от учебных заведений.Зато росгвардия сможет получить госконтракты.В принципе,полисмены и должны сидеть вместо "охранников".Вопрос лишь в том,будут ли у заведений деньги на это.Капитализм,мать его.Бюджетники будут охранять своих же сограждан за допоплату.



    В данной функции полисмены никоим образом не имеют дополнительных полномочий. Пофиг, кто стоит у рамки. Полисмены просто дороже.



    рамки должным образом в учебных заведениях работать никогда не будут.Почему-я уже говорил вчера.Тему удалили.А у сотрудника росгвардии полномочий на порядок больше,чем у лицензированного сисюрити.

  • full

    full
    16 часов назад

    postal

    full

    postal

    full

    Молчание Ягнят

    Не фик суваться в охранную деятельность если не собираешься работать нормально. За свои косяки можно не только деньги потерять, но и свободу. Потому что все как обычно у нас делается на авось, номинально. Мож после такого ужаса чоповцы со страху у себя порядки наведут, а не только будут штаны протирать на вахтах.



    Какие порядки? Станут обыскивать людей? А это тупо незаконно. Не пускать тоже незаконно. Они никто и звать их никак. Видимость, как и вся власть в России.



    таковы наши законы.поэтому теперь чоповцы будут шарохаться от греха подальше от учебных заведений.Зато росгвардия сможет получить госконтракты.В принципе,полисмены и должны сидеть вместо "охранников".Вопрос лишь в том,будут ли у заведений деньги на это.Капитализм,мать его.Бюджетники будут охранять своих же сограждан за допоплату.



    В данной функции полисмены никоим образом не имеют дополнительных полномочий. Пофиг, кто стоит у рамки. Полисмены просто дороже.



    рамки должным образом в учебных заведениях работать никогда не будут.Почему-я уже говорил вчера.Тему удалили.А у сотрудника росгвардии полномочий на порядок больше,чем у лицензированного сисюрити.



    Например?

  • vertex

    vertex
    16 часов назад

    full

    postal

    full

    postal

    full

    Молчание Ягнят

    Не фик суваться в охранную деятельность если не собираешься работать нормально. За свои косяки можно не только деньги потерять, но и свободу. Потому что все как обычно у нас делается на авось, номинально. Мож после такого ужаса чоповцы со страху у себя порядки наведут, а не только будут штаны протирать на вахтах.



    Какие порядки? Станут обыскивать людей? А это тупо незаконно. Не пускать тоже незаконно. Они никто и звать их никак. Видимость, как и вся власть в России.



    таковы наши законы.поэтому теперь чоповцы будут шарохаться от греха подальше от учебных заведений.Зато росгвардия сможет получить госконтракты.В принципе,полисмены и должны сидеть вместо "охранников".Вопрос лишь в том,будут ли у заведений деньги на это.Капитализм,мать его.Бюджетники будут охранять своих же сограждан за допоплату.



    В данной функции полисмены никоим образом не имеют дополнительных полномочий. Пофиг, кто стоит у рамки. Полисмены просто дороже.



    рамки должным образом в учебных заведениях работать никогда не будут.Почему-я уже говорил вчера.Тему удалили.А у сотрудника росгвардии полномочий на порядок больше,чем у лицензированного сисюрити.



    Например?



    На госхарчевании денежном довольствии федеральном + региональном.

    Да и сисюрити не побежит жаловаться, что его пластиковым стаканчиком ушибли и он понёс моральные, нравственные страдания.

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь