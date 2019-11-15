Из-за ЧП в колледже Благовещенска руководителю ЧОПа предъявили обвинение

Фото: СК РФ

Следственные органы Амурской области предъявили обвинение генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» в совершении преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание, которое грозит виновному по данной статье – 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность. В результате 14 ноября 19-летней учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ожидается, что Благовещенский городской суд определит меру пресечения 16 ноября.