В дорожную отрасль Приамурья в 2019 году привлекли в 4 раза больше федеральных средств

В 2019 году в дорожную отрасль Амурской области привлечено гораздо больше федеральных средств, чем в 2018-м. В прошлом году в региональный дорожный фонд поступило 298 миллионов рублей, в 2019-м – 1,21 миллиарда рублей, что в четыре раза больше прошлогоднего уровня.

«Без федерального финансирования мы не можем начинать строительство крупных инвестиционных проектов, современной дорожной инфраструктуры. Регионального дорожного фонда хватает на текущий ремонт и содержание дорог, но современная техника, нагрузки, трафик, интенсивность движения транспортных средств по дорогам области уже превышают допустимые нормы. Строительство дорог и мостовых сооружений – все это капиталоемкие вложения средств, поэтому одной из главных задач региональный минтранс ставит перед собой привлечение федерального финансирования в дорожную отрасль региона», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

С 2019 года Приамурье участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поступление федеральных средств на реализацию проекта составило 476 миллионов рублей, пишет пресс-служба правительства региона.

«С дополнительным финансированием из областного бюджета в этом году приведено в нормативное состояние 25 участков городской агломерации: 23 объекта в Благовещенске и 2 участка в Благовещенском районе. Также в рамках данного федерального проекта включено 5 региональных объектов: проведен ремонт двух мостов и одного участка на принципах контракта "жизненного цикла", а два мостовых сооружения – переходящие объекты с завершением в 2020 году», – добавил министр.

Также в областной дорожный фонд поступили средства в размере 171,8 миллиона рублей из федерального бюджета на восстановление дорог Серышевского и Ивановского районов, пострадавших в результате паводка 2018 года.

Благодаря привлечению федеральных средств в размере 563 миллионов рублей в октябре после реконструкции введены в эксплуатацию шесть километров региональной трассы «Благовещенск – Свободный». 60 % участка с 90 по 96 километры дороги построено практически заново. Началась реконструкция участка с 129 по 135 километры в районе села Малая Сазанка, с запланированным вводом объекта в октябре 2020 года.

Как отметил руководитель регионального минтранса, ведомством ведется плановая работа по привлечению федеральных средств в дорожный фонд.

«В начале 2020 года мы ожидаем поступление 996,4 миллиона рублей, продолжаем работу по привлечению федеральных средств на региональную дорожную сеть, на капиталоемкие объекты и на восстановление дорог после паводка 2019 года», – отметил Александр Зеленин.