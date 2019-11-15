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Амурский депутат предлагает разобраться, почему дети не хотят есть в столовых

Амурский депутат предлагает разобраться, почему дети не хотят есть в столовых
Фото: администрация г. Благовещенска

15 ноября на сессии законодательного собрания обсудили финансирование школьного питания. На обеды для детей начальных классов дополнительно выделяют 8,5 миллиона рублей. Это позволит увеличить расходы на один школьный обед с 20 до 25 рублей.

«В связи с принятием постановления правительства области об увеличении с 1 ноября текущего года стоимости питания для учащихся начальных классов на 5 рублей в сутки предложено объем субвенций муниципалитетам на текущий год увеличить на 8,5 миллиона рублей», – сказала министр финансов Амурской области Вера Артемьева.

На заседании было предложено создать рабочую группу, которая проконтролирует качество еды в школьных столовых.

«Идея (организовать бесплатное школьное питание для учеников начальных классов – Прим.ред.) хорошая и правильная. Но на местах не всегда выполняется качественно. Где-то 30 % школьников отказываются принимать пищу. Выбрасываются не только продукты, но и денежные средства, которые мы выделяем. У меня есть предложение – сформировать рабочую группу совместно с депутатами и правительством области по качеству приготовления данной пищи. Потому что выбрасываем бюджетные деньги», – сказал депутат заксобрания области Кирилл Зимин.

По информации министерства образования Амурской области, по желанию родители школьников имеют возможность доплачивать за более разнообразное меню. Например, формировать обед можно на сумму – 50 рублей в день. С 1 ноября – 25 рублей будет оплачено за счет бюджета, 25 – за счет родителей. Либо можно выбрать полностью бесплатное меню, сформированное из расчета 25 рублей в день.

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#дети #заксобрание #образование

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Комментарии
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  • Ксения Г

    Ксения Г
    3 часа назад

    Спасибо, что разрешили доплату. Сын ест за 50 руб, 25 я доплачиваю. За 25 руб сказал, что есть не будет, не нравится.

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