Амурский депутат предлагает разобраться, почему дети не хотят есть в столовых

Фото: администрация г. Благовещенска

«В связи с принятием постановления правительства области об увеличении с 1 ноября текущего года стоимости питания для учащихся начальных классов на 5 рублей в сутки предложено объем субвенций муниципалитетам на текущий год увеличить на 8,5 миллиона рублей», – сказала министр финансов Амурской области Вера Артемьева.

На заседании было предложено создать рабочую группу, которая проконтролирует качество еды в школьных столовых.

«Идея (организовать бесплатное школьное питание для учеников начальных классов – Прим.ред.) хорошая и правильная. Но на местах не всегда выполняется качественно. Где-то 30 % школьников отказываются принимать пищу. Выбрасываются не только продукты, но и денежные средства, которые мы выделяем. У меня есть предложение – сформировать рабочую группу совместно с депутатами и правительством области по качеству приготовления данной пищи. Потому что выбрасываем бюджетные деньги», – сказал депутат заксобрания области Кирилл Зимин.

По информации министерства образования Амурской области, по желанию родители школьников имеют возможность доплачивать за более разнообразное меню. Например, формировать обед можно на сумму – 50 рублей в день. С 1 ноября – 25 рублей будет оплачено за счет бюджета, 25 – за счет родителей. Либо можно выбрать полностью бесплатное меню, сформированное из расчета 25 рублей в день.