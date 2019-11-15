В Благовещенске горел двухэтажный жилой барак

Фото: Амур.инфо

В областном центре Приамурья в пятницу, 15 ноября, произошел пожар в двухэтажном жилом доме № 165 на Чайковского. Сообщение о возгорании поступило в 16:04.

Оперативно к месту пожара прибыли пожарно-спасательные формирования Благовещенского гарнизона. В тушении был задействован 21 человек личного состава и 7 единиц техники. По предварительным данным, возгорание распространилось на площади 10 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали 13 человек. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Амурского МЧС. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, эксперты исследовательской пожарной лаборатории.

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#пожары

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Ольга Канюшкина