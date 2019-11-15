Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость
сегодня, 17:53 0

В Благовещенске горел двухэтажный жилой барак

В Благовещенске горел двухэтажный жилой барак
Фото: Амур.инфо

В областном центре Приамурья в пятницу, 15 ноября, произошел пожар в двухэтажном жилом доме № 165 на Чайковского. Сообщение о возгорании поступило в 16:04.

Оперативно к месту пожара прибыли пожарно-спасательные формирования Благовещенского гарнизона. В тушении был задействован 21 человек личного состава и 7 единиц техники.

По предварительным данным, возгорание распространилось на площади 10 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали 13 человек.

Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Амурского МЧС.

На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, эксперты исследовательской пожарной лаборатории.

Просмотров всего: 95

#пожары

распечатать


Общество

Амурчанин возмутился поджогами в Благовещенском районе (видео)
Происшествия

На трассе «Амур» загорелся грузовик с прицепом
Происшествия 1

Пожары в Свободном оставили без жилья три семьи с детьми
Общество

В Благовещенске горит частная постройка (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь